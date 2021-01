México: Yo soy Fer combina nuevos ritmos con mensajes positivos

Con un estilo definido y un nombre que define una nueva etapa en su carrera musical, la cantante tica Yo soy Fer estrena el sencillo Rompecabezas, bajo la iniciativa 52KmKz, surgida en medio de la pandemia, así lo compartió en una charla exclusiva con Novedades Quintana Roo.

“En esta pandemia he aprovechado para componer nuevos temas, para escribir nuevos conceptos musicales, cosas que a lo mejor antes no intentaba y me di a la tarea de experimentar un poco más a nivel musical, aproveché el tiempo porque tenía un año y medio viviendo en México y regresé a Costa Rica para estar con mi familia y cerca de mis seres queridos”, detalló Fernanda , quien asegura se ha reinventado y ahora vive una nueva etapa en su carrera, empezando por un cambio de nombre y un giro al género musical que interpreta.

“Inicié mi carrera con balada pop pero me fui inclinando hacia el urbano porque me fui metiendo más a la producción musical, me encanta bailar, así que empecé a trabajar canciones. En mayo saqué Poco a poquito, mi primera producción, fue como mi presentación oficial como productora e intérprete, me gusta sentir esta vibra de los ritmos y los bits, hacer una buena combinación de la parte melódica y la lírica, que es lo que hace que las cosas caminen bien, además estoy en una transición, mi nombre era Fernanda Rodríguez y ahora mi nombre artístico es “Yo soy Fer”.

Rompecabezas nace dentro de la iniciativa 52kmkz

“52kmkz es una iniciativa que nace en la pandemia para mantener a la gente entretenida con nuevo contenido, los productores que crearon el proyecto son increíbles y se han dado a la tarea de llevar un concepto más innovador a la audiencia, formar parte de este proyecto es un lujo para mi”, expresó Fer, quien compartió detalles de este nuevo sencillo Rompecabezas.

“Es una canción que venimos trabajando desde hace un año Kenji Dominguez y por la pandemia no veíamos el momento para estrenarla, logramos acomodarla dentro de este proyecto de 52kmkz. Habla de las chicas cansadas de los cuentos de algunos chicos que solo quieren endulzar el oído, es algo para dar un mensaje de ser más transparentes y dejar a un lado la hipocresía, hay muchas personas que muestran una cara y son otra, esto pasa en ambos géneros. Muchas veces nos identificamos más con una canción porque son historias, son vivencias y lo que busco es esta conexión con las personas que estén pasando por alguna situación, es bastante bonito y enriquecedor poder compartir mensajes a través de la música”, detalló Yo soy Fer.

Yo soy Fer, espera que pronto pase la pandemia para poder regresar a México y posicionar su música, su estilo y buscar una colaboración con algún artista mexicano, su sueño más grande es compartir créditos con Reik.