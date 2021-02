México: Yuri se prepara para cumplir sus sueños después del covid

Cancún.- La bella jarocha espera que volvamos a la nueva normalidad para seguir concretando sus sueños; entre sus planes está hacer un disco de duetos, un concierto y producir a un nuevo talento. Compartió Yuri con Novedades Quintan Roo, varios de sus planes para este 2021, además de lo buena cocinera que se volvió durante la pandemia y todo lo que hace para realizar sus tan gustados Tik Toks.

Después del éxito ¿Dónde quedo yo?, ¿viene música nueva?

“Sí, viene otro sencillo muy bueno, se me hace que será dueto con una mujer, será un dueto cortavenas, hay otro proyecto para mis 40 años de trayectoria, es un homenaje que me hacen mis amigos, creo que cuando haces un disco de duetos tienen que ser personas que conozcas, son como 15 duetos padrísimos, es una sorpresa para todos”.

Esta producción, ¿podría ser este año?

“Esperemos que sí, no depende de nosotros ni de la compañía disquera, depende de lo que está sucediendo con el covid que ha parado muchas historias y muchos proyectos de muchos artistas, esperemos que se quiten los semáforos rojos y que podamos realizar nuestro concierto y nuestros proyectos, depende de cómo nos portemos”.

Con cuatro décadas de trayectoria, ¿hay algo que le falte por hacer a Yuri?

“Como soy tan activa y quiero hacer muchas cosas sin importan la edad y el tiempo es producir a un nuevo valor, darle esa experiencia, esas vivencias que he obtenido a lo largo de 45 años, a través de los golpes de la vida como artista y como persona. El año antepasado le eché el ojo a una chica en un reality muy importante, me gustaría ser coach de las nuevas generaciones, es un proyecto que se quedó parado por el covid, espero que cuando podamos ser un poco más normales, hacer que este sueño se vuelva realidad y estar al lado de una nueva estrella”.

¿Extrañas los escenarios?

“Quién no, no es lo mismo un show por zoom, no escuchas el aplauso y esa retroalimentación, si hablamos de los escenarios los artistas estamos a prueba, aquí se ve la garra, el temperamento, la paciencia, la fe y la esperanza. Afectó mucho el colón, mi estómago el pensar qué va a pasar, cuando volveré a cantar, adaptarme a lo nuevo, a las presentaciones por zoom para mí fue fatal, me sentí rara pero lo hago, entonces sí extraño demasiado los escenarios”.

Con más de 2 millones de seguidores en Tik Tok, Yuri se ha convertido en la reina de tan popular red social…

“No tengo un equipo, yo soy todóloga, sanitizo mi pequeño estudio, tengo overoles, caretas, guantes, cubrepelo, una pistola sanitizante, termómetro y hasta pruebas de covid, todos estamos protegidos, eso por un lado, por otro yo soy la creativa, vamos a hacer a la chilindrina, ahora a la familia Monster, tengo un equipo de personas que me ayudan a hacer el vestuario, me llevan luces, pantallas… pero yo soy la que da todos los visuales”.