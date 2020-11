México: “Rápido y Lento” la nueva luz de Zelaya

Cancún.- Después de acompañar a sus seguidores durante la cuarentena con dos versiones de su canción “Qué Nos Pasó”, Zelaya sorprende con su nuevo sencillo Rápido y Lento. Una canción fresca, con ritmos nuevos, que salen de lo tradicional, acompañada de un video romántico y atrevido, así lo comparte en exclusiva para Novedades Quintana Roo la cantante guatemalteca.

“Esta canción en particular me enamoró desde el momento en que nació, es algo que hemos vivido en algún momento de la vida, no hay nada más lindo que enamorarnos de una persona, de un sueño y cuando pasa uno quiere ir rápido, aprovechar todo con esta persona, vivir lo más que se pueda y al mismo tiempo hay algo dentro de ti que dice llévalo lento, disfruta cada pasito y creo que algo que nos ha enseñado este año es eso disfrutar la vida, así que estoy muy contenta de compartir esta canción y el video que quedó tal como quería hacerlo”, expresó la bella Zelaya, quien escribió la canción justo al inicio de la pandemia.

Compartió que el video de “Rápido y lento” tuvo que esperar a que el confinamiento en Guatemala, su país natal, fuera menos estricto y cuando la gente comenzó a salir aprovechó para grabarlo.

“Fue una distinta forma de producir, pero un escape, estar todos con caretas y cubrebocas pero haciendo lo que amamos al aire libre, por eso grabamos el video de la pareja que va en un auto para a comprar unas papas, paran a ver un atardecer a medio camino y hacer todo para que la persona que lo vea pueda vivirlo, estoy contenta con la respuesta del público, es lo que se cosecha cuando se hacen cosas con mucho amor”.

Zelaya invitó al público a escuchar Rápido y Lento en todas las plataformas o bien disfrutar del video que se realizó en medio de la pandemia y que ha sobrepasado ya el medio millón de reproducciones.

“Eso le da la magia especial, este video es algo con lo que la gente se puede identificar y que puede volver a vivir y recordar a través de la música. Creo que la música es ese escape que nos acompaña en esta pandemia, si Dios me ha dado el talento de hacer música que este año sea de hacer mucha música, acompañar a la gente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo y que a través de mi música puedan sentir esa alegría que de cierto modo hace falta”, puntualizó.

La cuarentena le dio espacio para escribir más canciones

Varias canciones que pretender ser parte del nuevo disco de Zelaya es una de las sorpresas que la cantante tiene para sus seguidores.

“Tengo dos canciones que están grabadas, producidas y listas para ser lanzadas, he estado haciendo muchas canciones en esta cuarentena y le pido a la gente que se mantenga pendiente de mis redes sociales porque ahí voy sacando canciones inéditas y nuevas versiones de mis canciones”, expresó Zelaya, quien adelantó que para el próximo año viene nuevo disco con nueva esencia.

“Un disco para mi es algo muy especial, con toda esta mezcla de emociones vividas en este año, encontré lo que quiero expresar y ya lo estoy trabajando. Estoy descifrando todas las ideas detrás del disco, será de unas 7 canciones pero será un disco muy honesto, amo escribirle al amor, que es algo que nos mueve y da alegría a nuestras vidas, quiero que este segundo disco pueda despertar todas las emociones que la gente llega a vivir en sus vidas”, finalizó la bella guatemalteca.