El cantautor cancunense César Figueroa, mejor conocido en el ambiente musical como Zony C, consolida con pasos firmes su carrera y promociona su más reciente sencillo Dime, el cual tiene un sonido diferente y el sello que busca tener en su proyecto, letras sin lenguaje explícito, sin obscenidades, así lo comparte en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo el talento local.

“Comencé a cantar desde los siete años, desde pequeño empecé en el ambiente musical cristiano, me aparte un poco por la escuela y cuando terminé la universidad retomé la música, empecé a buscar estudios musicales, a conocer a productores de video, a mi mánager y decidí hacer esto de manera profesional”, relata Zony C, quien comenzó con el pie derecho como telonero de grandes artistas como Farruko y Merenglass en sus primeras presentaciones en el parque de Las Palapas.

Así y con influencias de música urbana como Vico C, Daddy Yankee, De La Ghetto y Arcángel, entre otros fue que Zony C fue encontrando su estilo propio y el sello que quería imprimir en su proyecto musical.

“Fue algo complicado al inicio pues no quiero sonar a los demás, así que cuando comencé a escribir quise enfocarme mucho en las letras, en este ambiente todos cantan lo mismo, yo quiero tener letras más limpias, dejando a un lado lo explícito, lo vulgar y hacer canciones sin obscenidades para no caer en lo mismo de muchos que se dedican al reggaetón o al urbano. Mis canciones hablan de experiencias propias, en lo que me cuentan mis allegados, lo que escucho y lo que sería interesante que el público pueda escuchar”.

Busca resaltar en sus videos las bellezas de Quintana Roo

“El último sencillo que lancé fue Tal Vez y ahora estoy en la producción del Dime, un tema para escuchar, es una canción muy bonita que seguramente le va a gustar al público, es distinta a lo que he venido sacando, quiero que lo que dice la canción se transmita en el video para que se pueda disfrutar por completo. Tengo en mente hacer el video por acá, grabar en las playas de Cancún, tenemos muchos lugares bonitos y quiero ir a algunos cenotes de Mérida, quiero mostrar al público de otros estados o países las bellezas de México, en este caso de Cancún”, puntualizó.