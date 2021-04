Osvaldo de León vuelve a la pantalla con todo

Cancún.- Una gran bendición es para Osvaldo de León, interpretar a Héctor, uno de los protagonistas de la telenovela Diseñando tu amor, esto luego de que durante la pandemia llegó a perder la fe en sí mismo al no tener trabajo, así lo compartió el actor en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“A lo largo de mi carrera sentí que había un ángel que me decía para dónde ir, así se me fueron abriendo las puertas, el año pasado por la pandemia empecé a perder esa magia por desesperarme, me imaginaba lo peor y empecé a perder mi fe, no me quedaba en los castings, cuando llegó Navidad 2020 dije, ya, voy a soltar y justo en ese momento recibí una llamada, me ofrecieron el casting con Pedro Ortiz de Pinedo y era el único, ahí supe que ese proyecto era para mí, mi personaje me escogió y fue para mí una bendición, regresé a hacer dieta, ejercicio, estoy al cien porque sé que vendrán más proyectos”

Luchando por la diferencia de clases sociales Osvaldo de León dará vida a Héctor Casanova, un taxista que se enamora de una bella mujer de otro estatus social en la nueva telenovela de Pedro Ortiz de Pinedo, Diseñando tu amor, la cual está a punto de estrenarse.

“Estrenamos este lunes en México a las 4:30 de la tarde, en Estados Unidos a las 8 de la noche y en algunos países de Latinoamérica, es algo que pasa por primera vez y crea mucha expectativa, Diseñando tu amor es un proyecto muy digerible, que se puede ver en familia y tiene muchos personajes aspiraciones, las mujeres son muy proactivas que pueden con todo sin el apoyo de un hombre, y por otro lado los hombres son nobles, de esos que necesitamos más, los que quieren ser mejores novios, esposos, hijos”, expresó contento y orgulloso del proyecto Osvaldo de León, quien da vida a Héctor Casanova uno de los protagonistas de esta nueva telenovela.

Además de una buena historia, Osvaldo asegura que el lenguaje, las escenas y la trama están más que cuidadas para que pueda verla toda la familia, y se dijo agradecido por el gran equipo que se ha formado dentro de la telenovela.

“Cuando empieza la novela mi personaje ya viene de muchos problemas, económicos, con las mujeres, en el primer capítulo se enamora de una mujer de dinero, es como un espejo, se ve reflejado todo lo que no le gusta de sí mismo, eso se me hace increíble porque eso es el amor, mi personaje es una persona que se quiere mejorar, es boxeador y quiere resolver todo a golpes, tiene mucho que madurar y está padre porque hay mucho trabajo que tengo para mejorar a mi personaje”, compartió De León, quien asegura está reviviendo momentos de su juventud y está aprendiendo cosas de su personaje.

Actualmente Osvaldo, a la par de Diseñando tu amor, produce una película llamada Síncopa, la cual está por terminar además de preparar nuevos proyectos que serán una grata sorpresa para sus seguidores.