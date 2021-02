México: Dani Álvarez despide feliz a Viyeri, un personaje que le dejó grandes enseñanzas

Cancún.- La modelo, conductora y actriz Daniela Álvarez, quien dio vida a la simpática Viyéri en la telenovela La Mexicana y el güero compartió en exclusiva con Novedades Quintana Roo lo agradecida que está con su personaje dentro de esta divertida y conmovedora historia que llega a su fin la tarde de hoy en Las Estrellas. (domingo).

“Ya pasé la etapa de la tristeza al despedirme del elenco, de los sets y de mi personaje que me acompañó a lo largo de siete meses, estoy muy agradecida, Viyéri me deja mucho, obviamente en una época difícil como la pandemia estoy muy agradecida de poder trabajar y crear junto a mi personaje que fue hermoso”, expresó Dani.

Durante la pandemia las producciones modificaron su manera de trabajar para cuidar a su elenco y en La mexicana y el güero no hubo excepciones, lo que representó un gran reto para todos.

“Todos tuvimos una pausa, a los que les dio covid, afortunadamente fue muy leve, no hubo ninguna baja, fuimos muy afortunados en ese sentido, no hubo más contagios a pesar de estar grabando siete meses seguidos, algo hicimos bien y nos cuidamos mucho. Logramos una convivencia muy bonita a pesar de las dificultades de mantener la sana distancia, se dio muy bonito el compañerismo, el llevar la amistad más allá, a sentirnos como familia y eso es lo que me llevo y valoro”.

Viyéri le dejó un gran aprendizaje

“La Viyeri me deja una sensación de autenticidad, de ser original, que me valga lo que digan los demás, tiene un corazón gigante, está bien planteada e irradia mucha luz a pesar de todas las cosas en las que se metió, ella iba por lo que iba y perdón por quien se le atravesara, me quedo con esa fuerza que tiene Viyéri y el valor que le da a la familia”.

Ahora que han culminado grabaciones y la telenovela llega a su fin este domingo, Daniela Álvarez descansa antes de comenzar un nuevo proyecto.

“Me tocó descansar un rato, primero con mi familia, tuve chance de escaparme a la playita para despejarme, si la gocé muchísimo pero el estar encerrada en el foro y no viajar para no contagiarnos y ser responsables, creo que necesitaba un respiro, ya descansada próximamente arranco proyecto, algo que no esperaba que llegara tan rápidamente pero estoy muy agradecida. Continúo con una telenovela, estoy contenta y echándole muchas ganas, ya pronto les contaré en cual”, compartió la mujer que representara dignamente a México en el certamen de belleza Nuestra Belleza Mundo 2013.

“Me encantaría estar en alguna serie, estoy consciente que debo tener paciencia, no me gusta adelantarme a nada, no sabes las vueltas que da la vida, así que un paso a la vez, ahora salió otra telenovela con la que estoy muy agradecida y sigo con los brazos abiertos a lo que venga”, concluyó.