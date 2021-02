Susana Alexander ahora es “La reina del streaming” y presenta nuevo show

La reina del streaming, como ella se autonombra, presentará “Aquí estoy amor”, una amorosa selección de poemas que la actriz interpretará en medio de pasajes de su vida. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Alexander comparte los detalles de este, uno de los muchos shows virtuales que presentará a lo largo de este 2021.

“Yo soy la reina del streaming, este año así me he autonombrado porque estaré todo el año haciendo shows, este es el segundo y en 15 días estaré presentando el tercero y así me voy como hilo de media, porque tengo muchos espectáculos para todo, para el día de la madre, día de los viejitos, otros espectáculos que tengo para la violencia intrafamiliar y muchos más”, expresó contenta la primera actriz Susana Alexander, quien presentará este 14 de febrero un show dedicado al amor.

“Aquí estoy amor”, es un espectáculo en el que Alexander evoca la obra de grandes poetas como Pablo Neruda, Jaime Sabines, Vinicius de Moraes, Rosario Castellanos, Eraclio Zepeda, entre otros.

“En este espectáculo hablo del amor, del desamor y al mismo tiempo hilo entre poema y poema, varias historias, uno de los poemas se lo dedico a un amante inglés que tuve, cada vez que lo digo pienso en él y se lo dedicamos con todo el amor, conocerán un poco de mi vida porque siempre cuento anécdotas, hay que aprovechar para contarle algo a la gente. Llevo muchos años haciendo este show, disfruto cada poema, los de desamor que me hacían llorar ya no, ahora los disfruto mucho”, dijo.

Entre amor y cosas bellas, Susana Alexander da rienda suelta a su talento para presentar a su público los espectáculos que ha montado a lo largo de décadas de carrera artística, ahora adaptados al formato virtual del que tanto ha aprendido desde el inicio de la pandemia.

“Con todo lo que he aprendido en esta pandemia, decidí ser la reina del streaming porque dije, si tengo el producto, porque no voy a manejarlo. He aprendido tanto, tengo quien me haga los videos y mi plataforma es boletia.com, la cual alberga el espectáculo 48 horas ininterrumpidas porque para el amor no hay prisa, ahí estaremos para que la gente nos vea y llene de amor su corazón”, contó orgullosa de sus logros la bella actriz que ha logrado llegar a países como Holanda, Israel y Argentina, por lo que ha decidido regalar un 30% de descuento en el acceso a sus fieles seguidores.

“Lo que me gusta de mis espectáculos es que tienen algo que decir, no solo hago las cosas para distraer a la gente, bastante distraída anda para que yo lo haga más, no, quiero dejarles algo en el corazón, que en ese momento se olviden de todo, de eso me encargaré yo”.

Como la reina que es, Susana prepara un año de espectáculos en línea

Aprovechando el tiempo, el espacio y su talento, Alexander ha preparado ya streamings para todo el año.

“Ya tengo agenda llena todo el 2021, para el mes de agosto estaré presentando un monólogo de un autor inglés llamado Arnold Wesker a quien yo quiero mucho y es una obra padrísima. Tengo ya 70 cápsulas de poesía en mi rincón llamado La cana al aire, en mi canal de YouTube, a eso me dediqué todo el año, me levanto, me maquillo, pongo mi celular y hago mis espectáculos yo solita, sin ayuda de nadie, todo lo he aprendido y me siento muy orgullosa de mi”.

Leyendo, haciendo sus cápsulas de poesía, sus espectáculos en línea y estar en contacto con su público y con los medios de comunicación, son las cosas que mantienen viva y feliz a la bella Susana Alexander, quien encantada los compartirá con su público de todo el mundo, ya que sus presentaciones pueden verse en cualquier momento.