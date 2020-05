Cancún: Reporta 911 cada hora 11 llamadas por violencia familiar

El servicio de emergencia 9-1-1 reporta cada hora alrededor de 11 llamadas por violencia familiar, según revelaron datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El último informe sobre la violencia contra las mujeres (incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911), correspondiente a marzo, indica que cuatro mil 139 ciudadanas realizaron solicitudes de auxilio por agresiones dentro del hogar. La cifra supera la suma de las dos mil 276 peticiones hechas en Yucatán y las mil 741 efectuadas en Campeche.

Ana Pamela Romero, académica de la licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que el estado y las organizaciones civiles deben trabajar en redes de apoyo accesibles para todas las mujeres que se encuentran en esta situación, ya que por la emergencia sanitaria no pueden salir a solicitar asistencia.

La ponente indicó que aunque se han establecido mecanismos para la denuncia de manera no presencial, muchas no tienen acceso a redes sociales, internet o incluso a un teléfono, y el mayor riesgo es que se encuentran en espacios reducidos con su pareja.

“Las medidas que se han tomado, si bien son buenas, dejan a un lado a las mujeres que no pueden hacer llamadas telefónicas o que no pueden denunciar porque no tienen acceso a internet, también hay que recordar que hay quienes están viviendo en casas muy pequeñas que quizá sólo tienen una habitación, entonces hacer una petición de auxilio es imposible porque están al lado de su agresor”, dijo.

Asimismo, resaltó que un obstáculo para que las víctimas busquen ayuda es la propia pandemia, ya que la mayoría no cuenta con redes de apoyo para salir de su domicilio, por lo que se arriesgan a continuar en un lugar donde la violencia va a escalar conforme sea mayor el confinamiento, el estrés y la incertidumbre.

Desde el inicio del confinamiento, las autoridades en Quintana Roo implementaron estrategias y campañas de concientización, con miras a evitar un incremento en los casos durante el periodo de confinamiento.