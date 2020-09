Cancún: Retrasan recursos federales para atender la salud en Quintana Roo

La prevención y atención del VIH, el Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, así como el programa de vacunación son los rubros que menos porcentaje de avance registra en la entrega de recursos federales al estado, de acuerdo con el último reporte financiero del CEFP.

El análisis realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) revela que para este 2020 se estipuló una aportación de 3.4 millones de pesos para la atención de esta problemática en Quintana Roo.

Sin embargo, hasta el mes de junio la federación sólo había entregado 200 mil pesos a la Secretaría de Salud estatal, es decir, alrededor del 5.4% del total.

En tanto, en lo que respecta a Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, y el programa de vacunación, que tienen un presupuesto asignado de 27.7 y tres millones de pesos, los avances apenas son de 4.9 millones y 800 mil pesos, respectivamente.

Cabe señalar que estos tres han sido señaladas como atenciones prioritarias ante la pandemia por Covid-19, debido a que la población vulnerable ante el virus SARS-CoV2 es aquella que padece de enfermedades derivadas del sobrepeso o con sistemas inmunodeprimidos, como las personas con VIH y SIDA.

Roberto Gúzman Rodríguez, director de Red Posthiva, señaló que el retroceso en la prevención y atención de las ETS -aunado con los efectos de la pandemia por Covid-19- podría derivar en un aumento de casos entre la población, que no está acostumbrada a realizarse estudios y pruebas de prevención.

“Muchas áreas se quedaron en descuido, y también muchos prefieren no ir a los hospitales o al Capasits (Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual) por miedo a contagiarse o porque los horarios están muy cortados, ya no se aplican las pruebas a todo mundo porque no están funcionando al 100%, eso me preocupa”, dijo.

De acuerdo con el informe hecho a la Cámara de Diputados, sólo los programas de Salud y Bienestar Comunitario, Prevención y Atención de Adicciones, y Fortalecimiento a la Atención Médica, han recibido el 100% de su presupuesto anual que es de 2.3, dos y 8.5 millones de pesos, respectivamente.