Cancún tendrá fiestas de fin de Año sin alcoholímetro, debido a que su regreso fue descartado por una serie de complicaciones que impiden que vuelvan a implementarse dichas pruebas a los ciudadanos.

Ante esta situación, la presidenta municipal, Ana Paty Peralta comentó que no se han podido resolver asuntos que van desde lo reglamentario hasta las dudas y cuestionamientos sobre el regreso de las pruebas de alcoholemia.

"En el tema del alcoholímetro tomé la decisión de no implementarlo este año porque había muchas dudas y cuestionamientos. Sobre todo, porque hasta no tener un programa al cien por ciento, no lo íbamos a implementar”, explicó.