Cancún: Turistas se resisten a medidas para prevenir el COVID-19

Por lo menos, dos de cada 10 turistas que visitan el estado de Quintana Roo se resisten a seguir los lineamientos de prevención ante la pandemia de COVID-19, principalmente en lo que refiere al uso de cubrebocas.

Miguel Pino Murillo, titular de la Dirección Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), explicó que la mayoría argumenta que cuenta con un esquema completo de vacunación, por lo que no necesitan mascarilla.

“Ha sido algo complicado, muchos consideran que al estar vacunados, ya no tienen el riesgo, pero no es así, porque sólo refuerza el estado inmunológico para que no llegue a afectar el virus y no tengas que estar hospitalizado”, dijo.

Datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo indican que el promedio de turistas que se encuentran vacacionando en la entidad es de 150 mil.

Cabe recordar que, de acuerdo a lo expresado por las autoridades de salud, las personas que tienen una o dos dosis, aún pueden contagiarse y dispersar el virus, ya que esta no evita la enfermedad, sino la gravedad.

En el caso de Pfizer, el laboratorio y las guías técnicas para su uso, indican que tiene una eficacia del 95%, es decir que esta es la probabilidad de no desarrollar síntomas graves en caso de infección, mientras que la fórmula de AstraZeneca es de 76%.

“Ya ha habido casos de personas vacunadas que han tenido que entrar al sector salud, por tener ciertas complicaciones, por eso es importante que las personas tengan conciencia de las medidas sanitarias”, dijo.

El funcionario señaló que debido a esta renuencia, se han presentado casos de contagios en grupos de turistas, sobre todo en los grupos de graduados, cuyas pruebas demostraron que viajaron al destino ya infectados y durante la estancia afectaron a otros compañeros.

Pino Murillo mencionó que el problema no sólo son los turistas, sino también los locales, quienes constantemente ignoran las recomendaciones en los filtros sanitarios que se colocan, ya que portan el cubrebocas unos minutos, para retirarlo después.

Ante esta problemática, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se reunió con el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, para revisar los programas de contención en la entidad, que tiene un alto flujo de visitantes nacionales e internacionales.

“Me reuní con Subsecretario para revisar los programas de contención de Covid-19 en Quintana Roo, incluyendo la vacunación, tan importante para un Estado que tiene vocación turística”, dio a conocer en sus redes sociales.

