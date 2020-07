Cancún: Aplicará Unicaribe examen de nuevo ingreso desde casa

CANCÚN,Q.ROO.- El próximo 9 de julio 2020, en punto de las 9:00 horas, mil 426 aspirantes a ingresar a la Universidad del Caribe, podrán presentar el examen de nuevo ingreso (Ceneval) desde sus casas, mientras que 81 lo harán en línea desde los laboratorios de cómputo de la institución.

Las medidas de sana distancias a causa del COVID-19, aceleraron la activación de la modalidad “Desde Casa”, para la aplicación de los exámenes de ingreso a instituciones de educación superior, que aplica el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval).

El Secretario Académico de la Universidad del Caribe, Dr. Pedro Moncada Jiménez, explicó que Ceneval, institución que tradicionalmente aplica los exámenes de ingreso a la Unicaribe, cuenta con tres modalidades de aplicación de evaluaciones de conocimientos generales: Presencial, En Línea y Desde Casa.

Dadas las condiciones actuales de las y los aspirantes a ingresar la Universidad del Caribe, mil 426 podrán responder el examen de ingreso en la modalidad Desde Casa; misma que se aplica en una fecha y hora determinada, mediante un protocolo de seguridad que incluye una serie de requisitos con los que el aspirante debe cumplir, como tener un espacio adecuado en su domicilio; contar con un equipo de cómputo con cámara y micrófono, además de algunos requerimientos técnicos, como cierta capacidad de memoria para el programa corra, etc.

Una vez que se ha validado lo anterior, explicó, personal del Ceneval realiza pruebas piloto con las y los aspirantes, a fin de que se familiaricen con la plataforma y el día del examen, reciben un código de acceso para ingresar. Agregó que se graba toda la sesión de aplicación del examen y constantemente les solicitan a los postulantes realizar con la cámara de sus computadoras, paneos del espacio en el que se encuentran, para comprobar que están solos y que no reciben ayuda de alguien para responder la prueba.

El Dr. Moncada explicó que la validez de las pruebas es posible, gracias a que el Ceneval cuenta con sistemas de cómputo para controlar los equipos de los aspirantes, de manera que no puedan abrir cualquier otro software o programa, que les ayude a resolver el examen.

Se les brindará apoyo a estudiantes que no cuenten con equipo para presentar examen en casa

El Secretario Académico agregó que en atención a una medida de no discriminación que exige Ceneval, en consideración a las y los postulantes que no cuenten con un equipo de cómputo con las características que se requieren, o bien, que no tienen en sus casas las condiciones necesarias para presentar el examen, la Universidad les brindará un espacio para realizar la prueba.

Para identificar esto, se envió una encuesta a las y los postulantes, con la cual se identificaron a 81 que se encuentran en esas condiciones y a quienes se les permitirá presentar el examen en las instalaciones de la Universidad, con las medidas pertinentes de sana distancia: grupos reducidos, filtro sanitario, uso de mascarillas, aplicación de gel y separación mínima de 1.5 metros.

Personal del Ceneval vendrá a la institución para aplicarles la prueba en la modalidad de aplicación En Línea, les proporcionarán las llaves electrónicas de acceso a la plataforma y supervisarán toda la aplicación; con el apoyo de docentes de la Unicaribe.

Finalmente, señaló que gracias a estas modalidades, las y los estudiantes de nuevo ingreso, podrán iniciar su formación profesional en el periodo Otoño 2020.