Cancún: Va Gabriel Mendicuti por el relanzamiento de Solidaridad

La seguridad, el empleo y la salud son sólo algunos de los grandes retos que enfrenta actualmente Playa del Carmen, la cabecera municipal de Solidaridad, que ha dejado de ser atractiva para el turismo y que requiere urgentemente de una renovación y relanzamiento como centro turístico.

Así lo considera Gabriel Mendicuti Loría, quien a través de Fuerza por México, busca gobernar por segunda ocasión el municipio con el mayor porcentaje de crecimiento poblacional del país.

Señala que actualmente existe una percepción muy fuerte de inseguridad, en medio de un panorama de desempleo provocado por la pandemia, que ha sometido a los habitantes a niveles extremos de estrés, con un quédate en casa, pero sin una estrategia para garantizar a las familias el dinero para cubrir las necesidades básicas.

En entrevista con Novedades Quintana Roo, señala que la seguridad pública es lo primordial para recuperar la confianza no sólo de turistas sino también de inversionistas, además de la tranquilidad de sus habitantes.

Seguridad pública

P.- Uno de los temas que más demanda la ciudadanía y no sólo en Playa del Carmen, sino en el estado y en el país, es la seguridad. ¿Cuál es el plan?

R.- Vamos a ser contundentes, no podemos negociar, no podemos pichicatear, como dicen en mi pueblo, ningún esfuerzo, ni uno solo. Solo por poner un ejemplo, termina mi mandato en el 2005 y dejo 500 policías con 70 mil habitantes. Hoy hay más de 300 mil habitantes y sólo 600 policías. Imagínate, cuatro veces más población y sólo hay 100 policías más, si fuera un crecimiento proporcional deberían ser dos mil, pero digamos que con la tecnología y las cámaras que hay pues debería ser entre mil 200 y mil 500, pero sólo hay 600. En 2005 que me voy dejo 70 patrullas, hoy hay funcionando 40, entonces, si no hay gato en la casa, los ratones están de fiesta.

P.- ¿Cuál es el compromiso?

R.- A partir del primer día, si gano, vamos a meter 500 policías más para llegar a mil 100. En cuanto a patrullas ahí están, pero están sin usarse por falta de refacción, quizás también por falta de gasolina, pero ahí están. Yo creo que en patrullas, con el mínimo mantenimiento más las que están en funcionamiento, en el primer mes podemos tener 120 a 150.

¿Qué pasa con el mando único, seguirá?

R.- Yo no estoy en desacuerdo con él, sólo si funciona como lo marca la ley: para temas extraordinarios. Actualmente hay hechos violentos: asaltos y robos, donde las patrullas llegan una o dos horas después, no hay coordinación entre la gente que tiene la tecnología y la gente que está en la calle, y quienes pagan los resultados son los playenses. La seguridad no es negociable, por eso firmé un documento donde me comprometí a que dentro de seis meses bajaremos los índices delictivos dentro de los parámetros de semáforo verde del sistema nacional de seguridad pública.

Empleo

P.- El empleo tuvo un desplome descomunal, sobre todo en Playa del Carmen. ¿Qué debe tener el gobierno?

R.- El empleo no lo genera el gobierno, pero sí debe generar las condiciones. Hoy vemos un Playa del Carmen abatido, caído, pero lo peor, sin ninguna propuesta para generar las condiciones, necesitamos traer nuevas inversiones. Cuando construí la Quinta Avenida en 2002 y 2003, fui criticado durísimo porque para qué construía una calle si no iba a servir para nada, nunca entendieron ellos que esa calle la diseñaron arquitectos y antropólogos, porque necesitábamos aprender de los errores de Cancún, donde jamás convivió su turismo con su gente. La Quinta Avenida era un ícono mundial, hasta que la desbarataron. Entonces tenemos que generar nuevas inversiones.

P.- ¿Pero cuáles son esas inversiones y qué tan viables son?

R.- Estamos hablando de un Teleférico, en la quinta o la décima que puede generar un atractivo turístico impresionante, por supuesto que sería inversión privada. Una ciclopista panorámica de 50 kilómetros, con circuitos en la ciudad para trabajadores y turistas. Un corredor médico, que crece al 40% anual y no lo estamos atacando. Lo otro es un parque temático de 100 hectáreas dirigido a la población, porque actualmente la gente de Playa del Carmen no tiene a dónde ir.

P.- Las inversiones no fluyen como antes. ¿Cómo le va a hacer?

R.- Para lograr esto tenemos que acabar con la corrupción al 100%, cero corrupción. Que quien vaya a abrir un negocio tenga todas las facilidades, toda la tramitología en línea, digitalizada, evitar que cualquier persona pueda distraer o disuadir las inversiones. Lo que no entienden las autoridades actualmente es que un negocio que se cierra, mínimo está mandando a dos personas a la calle, estamos perdiendo empleos, no tienen esa capacidad y visión de que tenemos que generar empleos de cualquier forma legal y honesta.

Salud

P.- En plena pandemia, una de las quejas es que no hay medicinas. ¿Qué se puede hacer desde el municipio?

R.- La salud de la población está complicada, y no sólo por la pandemia, sino porque el 50% de la población de Playa del Carmen no tiene acceso a sistemas de salud. Desde que se comprometieron a dar todo gratuito colapsaron el sistema. Yo no hablo de dar todo gratuito, pero sí fortalecer los servicios de las cinco clínicas. Cada una tiene médico general, enfermeras, nutrióloga, psicóloga y dentista. Yo pienso incluir pediatría y ginecología y en medicinas; para apoyar a la población el costo será de sólo 50%.

