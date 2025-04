Cancún: Vecinos de Villas Otoch interfieren en pleito marital

Lo que comenzó como una acalorada discusión de pareja en el fraccionamiento Villas Otoch, terminó con la intervención de los vecinos y un inesperado desenlace pacífico.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:40 horas de este lunes, cuando los habitantes del vecindario escucharon una larga y acalorada plática entre una pareja que discutía en la vía pública. Intrigados por lo que sucedía, algunos vecinos se acercaron para presenciar el altercado y, sin dudarlo, comenzaron a tomar partido en la disputa.

Según testigos, la mujer expulsó a su pareja del domicilio, asegurando que era víctima de maltrato doméstico. Sin embargo, el hombre negó las acusaciones, y varios residentes salieron en su defensa, argumentando que todo era una mentira.

La tensión fue en aumento cuando más vecinos se involucraron, convirtiendo la discusión en un debate entre los habitantes de la zona. Sin embargo, tras varios minutos de intercambiar palabras y opiniones, la pareja no arregló sus diferencias y el conflicto inesperadamente finalizó con abrazos y lágrimas de los vecinos al despedirse del hombre involucrado.

A pesar del escándalo, el caso no fue reportado a ninguna autoridad, ya que la disputa no pasó a mayores y todo quedó en un pleito familiar que no tuvo consecuencias legales.

(Con información de De Peso Quintana Roo)