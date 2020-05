Cancún: Verifican que Palazuelos no taló palmas en su hotel Diamante K

El empresario Roberto Palazuelos aseguró que es falso que se hayan desmontado Palmas Chit en su hotel Diamante K, ubicado en el interior del Parque Nacional Tulum, luego de que la dirección de esta Área Natural Protegida interpusiera una denuncia en su contra.

Palazuelos dijo, en entrevista a Novedades Quintana Roo, que el martes por la tarde personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), acudió a realizar la verificación. Ambas dependencias, según el entrevistado, se posicionaron a su favor.

Insistió en que la denuncia se trató de una presunta "consigna" por parte de la dirección del Parque Nacional contra los hoteles que se ubican en el interior de la reserva.

"Vinieron y vieron que estaban las hojas secas de Chit. Revisaron tallo por tallo y no estaba nada talado. Me pasaron al de Profepa y yo le dije: 'oiga, qué mal que los sigan haciendo perder su tiempo esta gente del Parque, se inventan cosas a cada rato', le platiqué que no me habían querido dejar salir a pedir auxilio por un incendio en el hotel", contó.

"Hasta el mismo de la Profepa me dijo: 'sí, ya son varias que nos hacen y usted la verdad no debería dejarse y debería ir a meter su denuncia porque al rato va a ser peor", afirmó el también actor.

Aseveró que se trató de una "poda" de palmas convencional y por ello se emitió un "dictamen a su favor" por parte de un agente de la Fiscalía General de la República que acudió al sitio, a quien únicamente identificó como Manuel.

Palazuelos apuntó que interpondrá acciones legales contra la mujer guardaparque que acudió al sitio y presentó la acusación ante la Profepa y la FGR.

"Yo le dije ese día: 'no sea exagerada, ya trate de llevarse bien con la gente, no la quiera agarrar contra mí'. A mí por más que me quieran inventar cosas no me van a sacar de aquí, yo ya gané, yo ya me quedé aquí", subrayó.

El empresario cuenta con un amparo promovido en 2007 contra la Ley de Expropiación de 1981, a través de la cual pasaron a ser propiedad de la nación los terrenos del Parque Nacional Tulum, según expone, de manera "irregular". Por dicha expropiación, la Conanp mantiene un pleito jurídico con 27 posesionarios de terrenos dentro del Parque.

Sin embargo, en 2012 mediante un decreto se dio cumplimiento a la ejecutoria de dicho amparo con número 496/2007-II-A, con el cual exime a los predios del hotel Diamante K de la expropiación. El decreto le reconoce como propiedad privada dentro de un Área Natural Protegida, por lo que debe ajustarse a las disposiciones de la misma.

El actor alegó que el Parque Nacional Tulum no cuenta con un Programa de Manejo que establezca las reglas del parque, por lo que las políticas quedan en manos de su director, Fernando Orozco Ojeda.

Sostuvo, además, que realizará lo que esté a su alcance para que el funcionario sea destituido de su cargo, por las presuntas consignas en su contra. "Ya le llegó el monstruo, ya le picó al alacrán y que se agarre, porque con todas las de la Ley voy a destituirlo y voy a meterlo al bote, que no le quede la menor duda, esta es mi subida formal al ring".