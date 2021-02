Cancún: Víctimas del '9N' exigen al gobierno de AMLO atender el caso

Los integrantes del Comité de Víctimas del 9N pidieron al gobierno federal atraer el caso sobre los hechos de agresión del pasado 09 de noviembre de 2019, fecha en que elementos policiales abrieron fuego contra personas que se manifestaban por los femicidios en Cancún.

Rosario Sosa, abogada de los integrantes, señaló que de manera local no se han obtenido avances en la investigación del caso, incluso, sólamente se han señalado a 11 elementos, cuando el día de los hechos eran más de 80 los asignados.

“Estamos solicitando a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga nuestro caso para que no haya impunidad (...) no están dándonos todas las armas, como los videos. Si no es eso, nos vamos a ir a las instancias internacionales, porque las víctimas no se pueden quedar así”, dijo.