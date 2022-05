Cancún vive noche mágica con Queen y Dwight Blake

La noche de ayer se presentó por primera vez en Cancún la banda homenaje-tributo a Queen Live Forever Mx, encantando a más de 400 almas que desde muy temprano se dieron cita en el Auditorio Stoa de la ciudad, mismas que salieron impresionadas y aplaudiendo el talento de la banda mexicana.

En punto de las 19:30 horas las luces del auditorio se apagaron y fue el cantante estadounidense Dwight Blake quién abrió el espectáculo con los temas Feeling good y Treasure, enmudeciendo al auditorio y transportando la noche a una atmósfera de romanticismo y glamour con su armoniosa voz.

Dwight Blake ofreció una noche llena de romanticismo. (Foto: J. Díaz)

Luego del momento romántico, Blake puso a bailar al público con la salsa Yo no sé mañana, cantaron con Querida de Juan Gabriel y lo acompañaron a coro con el tema Y como es el, para luego cerrar el show con Town funk y aplausos de pie, así dio paso a la banda estelar Live Forever Mx.

Los acordes de One visión comenzaron a sonar y la expectiva del público era mucha, ya que Freddie Mercury y Queen han sido únicos en la historia de la música en el mundo; sin embargo, Roy Gómez caracterizado cómo Mercury, ataviado en el traje amarillo que el ícono usará en el concierto de Wembley en 1986, asombró a los asistentes que no dejaron de cantar hasta el último minuto.

Los épicos momentos de la banda se vivieron la noche del sábado en Cancún. (Foto: J. Díaz)

Tie your mother down, Another One bites The dust y Killer Queen siguieron con ese atuendo al que le siguió Don't stop me now y Under Pressure con Mercury en piel negra y entallada con estoperoles, para luego encantar a los presentes con el tema I want to Break Free, enalteciendo la libertad vestido con mini falda negra, blusa rosa.y la actitud única del gran cantante británico, nacido en Tanzania.

La banda orgullosamente mexicana conquistó al público, en su mayoría extranjeros que se dieron cita a este gran show. (Foto: J. Díaz)

Era claro que no podían faltar temas como Bohemian Rhapsody, Somebody yo love, We Will rock you y Wey are The Champions con la que cerraron este espectacular show que realmente llevó a los cancunenses, en su mayoría extranjeros a revivir la historia de la mítica banda y su memorables momentos.

Con seis cambios de vestuario que incluyeron la inmensa capa roja y la gran corona, la tremenda voz de Roy Gómez y el talento de sus músicos Alex Carrera como Brian May, Christian Gómez como Roger Taylor y Danny Figueroa como John Deacon hicieron una noche mágica y fuera de serie, un show de primer nivel que merece la pena aplaudir de pie.