Cancunense busca candidatura para diputación local

CANCÚN, Q. Roo.- Gustavo Miranda García presentó ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), en Chetumal, su carta de intención para buscar la candidatura independiente para la diputación local por el Distrito 08, con sede en la ciudad de Cancún.

Al acudir ante el organismo aseguró estar convencido de que con la sociedad organizada se tomarán mejores decisiones para el beneficio común y mejorar la calidad de vida de las familias.

Miranda García dijo ser descendiente de una familia de empresarios dedicada a la industria turística.

“Soy un joven cancunense que ha trabajado desde la sociedad civil, me he dado cuenta que los gobiernos que hemos tenido no ha funcionado, la representación que hemos tenido no es suficiente”, afirmó.

Según la información presentada, con 25 años, desde muy joven empezó a participar en los negocios de la familia, lo que le permite estar en eventos de trascendencia internacional, nacional y local, con lo cual ha obtenido experiencia en el ramo turístico.

Desde hace 6 años preside la Fundación “Vacaciones con Causa”, enfocada a la niñez donde se promueve el turismo, gestionar apoyo en materia de educación, deportes, cultura y salud.

Como parte de esas acciones, ha realizado actividades con figuras destacadas en cada rubro como los futbolistas “Rafa” Márquez, Juan Mata y boxeadores de la talla de Julio César Chávez en diferentes colonias de Cancún.

“Quiero y estoy dispuesto a formar parte de la historia de Quintana Roo representando dignamente a los ciudadanos, ya que conocemos la realidad política, social y cultural del Estado”, destacó Miranda García.