Cancunense es “tentado” por grandes equipos

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- ‘El Rayo Playense’ deslumbra con su talento. El zaguero necaxista Jorge Gustavo Cabrera López, se adapta cada vez mejor con los hidrocálidos durante la pretemporada que realiza la escuadra de Fuerzas Básicas.

Durante su estadía en Toluca, Estado de México, sede del reciente Torneo Nacional Scotiabank Sub 13, las Águilas del América lo observaron, al grado de que pretendían llevárselo al ‘nido’.

“Pedí permiso para jugar el Scotiabank con el Inter Playa del Carmen, pero pasara lo que pasara estaba comprometido con Necaxa. Total, jugué el Nacional, sin embargo, al último partido llegó el visor del América, quien habló con mi papá para decirle que me querían con ellos”, dijo.

Al final, le comentó que ya no contaran conmigo porque estaba comprometido con Necaxa. Aun así, el visor insistió que aceptara, que entraría de lleno con América, sin necesidad de visorias, pero la respuesta fue negativa, detalló el futbolista a Novedades Quintana Roo.

Para no variar, argumenta, ‘también el de Chivas, se acercó con mi profesor, Miguel Poot, para preguntarle de mí, pero respondió lo mismo, que mi papá había dicho que ya no contaran conmigo, porque ya había dado mi palabra a Necaxa’.

Intensa preparación.

El central de 14 años y 1.72 de estatura, respaldado por sus padres, Gustavo Cabrera Ureña y Laura López Arntzen, reconoce que ‘los entrenamientos han sido muy intensos’.



“Todos los días iniciamos con gimnasio a las 9:30 de la mañana, por espacio de media hora. Después, nos enfocamos en el trabajo con balón. Terminamos al mediodía, pero me voy un rato más al gimnasio a ejercitarme. Cuando llegué a Necaxa, mis ‘profes’ me recibieron muy bien. Mis compañeros me ayudan mucho para no sentirme solo, pues me dolió mucho despedirme de mis papás. Me preguntaron si estaba convencido de estar acá, en Aguascalientes, aunque me doliera separarme de Playa. Me metí de lleno con el equipo, me he sentido súper bien”, sentencia.