Los Beristaín dejan sin obras a Villas del Sol: Luís Roldán

PLAYA DEL CARMEN.- Luís Roldán, candidato a diputado del Distrito 9 por la Coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, indicó que la actual presidenta municipal de Solidaridad y su pandilla, cancelaron de un plumazo tres obras públicas que deberían estar terminándose en el fraccionamiento Villas del Sol en Playa del Carmen, y no están, no existen y el dinero lo usaran para cosas “más importantes”.

El candidato de los partidos PAN-PRD-PES, cuestionó al visitar a los habitantes de dicho fraccionamiento: “¿Qué puede ser más importante que la gente de Villas del Sol?; no lo sé, pero vamos a preguntárselo a la presidenta municipal y a sus candidatos que son, su hermano y su ahijada política”, lo anterior respecto a las obras que fueron canceladas.

Las tres obras que el gobierno municipal no terminó son el Centro de Desarrollo Comunitario de Villas del Sol para capacitación y talleres, el edificio del Grupo Especializado de Atención a Víctimas de Violencia Familiar, y el Instituto de la Mujer, las cuales el gobierno municipal anterior dejó con un presupuesto etiquetado de más de 9 millones de pesos, planos de construcción y tramites, pero que, gracias al gobierno de los Beristaín, no están no existen, señaló Luis Roldán.

Al estar de cerca con los vecinos de Villas del Sol, Luis Roldán reiteró, “por eso, demos todos juntos un paso al frente por la Seguridad y contra el negocio de familia de los Beristaín, demostremos nuestro rechazo en las urnas este próximo 2 de junio, votemos por Orden y el Desarrollo para Playa del Carmen que es nuestra casa”.