Conoce las actividades de los candidatos del Distrito 10

Redacción/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Por este medio se hace de su conocimiento que en redes sociales circula información falsa del candidato de MORENA a diputado local por el Distrito X, Juan Carlos Beristain, donde a través de una cuenta de Facebook clonada se desvirtúan sus mensajes. Es una acción que se ha realizado varias veces y que demuestra el temor de algunos hacia la victoria de la Cuarta Transformación. Ya se toman las acciones jurídicas necesarias y se exhorta a la ciudadanía a verificar la fuente de las publicaciones que se comparten.

En acción desesperada, recurren a guerra sucia





Laura Corrales, candidata a diputada del Movimiento Auténtico Social (MAS) al distrito 10.

José Luis Chanito Toledo, candidato de Movimiento Ciudadano a diputado local por el Distrito 10.

Laura Beristain no resolvió el problema con Aguakan y no hizo nada por la colonia Colosio

“En cada campaña, los hermanos Beristain engañan a la gente con lo mismo, Laura no resolvió el problema de Aguakan y no hizo nada por la regularización de la colonia Colosio, son temas que vienen prometiendo y no han hecho nada por el municipio de Solidaridad, aun cuando han tenido la oportunidad” señaló Lili Campos candidata a diputada por el distrito 10 de la Coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”