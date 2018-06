Reciben amenazas dos aspirantes a la presidencia municipal

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Dos de los cinco candidatos a la presidencia municipal de Cozumel dijeron que han recibido amenazas en lo que va del proceso electoral, y sólo uno de ellos dijo que estudia la posibilidad de solicitar protección.

Juanita Alonso Marrufo y Pedro Oscar Joaquín Delbouis son los aspirantes que confirmaron esta información ayer, mientras que Salvador Rocha Vargas, otro aspirante a la alcaldía, también fue contactado pero no respondió al cuestionamiento.

También te puede interesar: Karla va por un mejor servicio de salud

En Cozumel, varias casetas de la Policía Municipal han sido atacadas con armas de fuego y bombas de fabricación casera; hasta la fecha ninguna persona ha sido detenida.

Luego de los ataques contra personajes de la política en la zona norte de Quintana Roo, en los que se utilizaron armas de fuego, Pedro Joaquín Delbouis, que encabeza la coalición integrada por el PRI, PVEM y Nueva Alianza rumbo a la presidencia municipal de Cozumel, lamentó los hechos que se registraron el fin de semana en Isla Mujeres, y dijo que hasta el momento no ha contemplado solicitar protección; aunque confesó que ha recibido amenazas, no dio mayores detalles.

Consideró que es importante hacer frente de una manera colectiva esta grave situación, convocando a todas las fuerzas y partidos políticos, con el fin de incrementar todas las medidas de seguridad.

Por su parte, Juanita Alonso, de la coalición “Juntos Haremos Historia”, dijo que hasta el momento no considera pedir protección, “(aunque) ya me amenazaron desde un principio, no contra mi integridad física, pero sí (he recibido) dos amenazas”.