Canirac Cancún ingresa primeros 20 amparos contra Ley antitabaco

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún ingresará este viernes los primeros 20 amparos contra la Ley antitabaco, a un mes de que entrara en vigor el reglamento, confiando que estos tendrán una resolución a su favor.

Julio Villarreal Zapata, presidente de la Canirac en este destino turístico, detalló que este será un primer paquete, ya que la próxima semana ingresarán otro, para llegar a 40, mismos que aseguró están muy fundamentados “para no tener un revés legal”.

“El plazo es hasta el 24 de febrero y por ello es que estamos presentando el juicio de garantías. Nosotros ya tenemos armados los amparos, completos y bien fundamentados. Esperamos que tengan un buen resultado a favor del sector, pero sobre todo para que la ciudadanía pueda elegir si fumar o no, como ya se venía haciendo”, explicó.

De parte de la delegación Cancún, se estarán representando solo estos 40 amparos, sin embargo, otras cámaras que agrupan hoteles también están promoviendo dicha medida jurídica, para sumar 400 aproximadamente.

Lo anterior, ante la afectación que tienen porque los comensales no quieren acatar las medidas, lo cual también merma las ventas.

La prórroga que anunció la coordinación de la zona centro de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de dos meses no es oficial, ya que no fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo cual los dejaría indefensos, por ello es que se pidió a los restauranteros no confiarse y si lo ven viable, lo mejor sería el amparo.

Si bien se tiene como antecedente un amparo en Quintana Roo que no prosperó, hay casos a nivel nacional que sí se concedieron, lo que, explicó Villarreal Zapata, están confiados en que se les dará la razón para seguir operando como lo hacían hasta el año pasado.

Fue el pasado 16 de enero que se publicó el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, el cual prohíbe fumar en espacios públicos y cerrados, como restaurantes, hoteles, playas, parques, esto pese a que existen zonas exclusivas para ello.