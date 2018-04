Belén Gall lanzó su nuevo sencillo “Santita”

Jocelyn Díaz

CANCÚN Q. Roo.- La cantante argentina Belén Gall recientemente lanzó su nuevo sencillo “Santita”, tema con el que pretende empoderar a las mujeres ahora que las épocas han cambiado y hay menos tabúes, por lo que en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo platica acerca de la creación de este nuevo tema y del dueto que hace con la brasileña Natalia Subtil.

Originaria de Buenos Aires, Argentina, llegó hace ocho años a México para presentar su proyecto musical y actualmente presenta un nuevo tema de corte urbano enriquecido con trompetas y trombones, llamado “Santita”.

“Este sencillo lo estoy compartiendo con Natalia Subtil que es amiga mía y bueno cuando ella escuchó la letra le gustó mucho, hablamos y decidimos hacer una colaboración, me siento muy agradecida con Natalia porque me está apoyando muchísimo y la verdad esperemos que este sencillo tenga sus frutos”, detalló Belén, quien aseguró sentirse más mexicana que nadie, ya que el público la ha acogido con cariño y ha recibido bien su música.

Anterior a “Santita”, Belén lanzó su propia versión de un tema que Alicia Villarreal hiciera éxito al lado del Grupo Límite hace 20 años, “Te aprovechas”, al cual le hizo un arreglo musical a pop urbano y ha tenido bastante éxito en las plataformas digitales y para consentir a sus fans lanza un nuevo sencillo, el cual tiene una historia un poco controversial.

“De Santita hice los arreglos, la letra, estábamos grabando en Buenos Aires y quise reflejar un poco la realidad, nuestro género ha cambiado muchísimo, se ha liberado de tabús que han marcado la sociedad, no me considero feminista pero sí lucho por los derechos de la mujer, aquí en esta canción hablo de una mujer que hace lo que siente sin temor al qué van a decir los demás, que si su marido la engaña ya no se calla la boca, Santita habla de una manera sarcástica, el marido se va con mujeres, se va de parranda por las noche y cree que su mujer se porta bien, pero en realidad “cuando tú te escapas hay otro que bien me trata”, así dice la canción, de alguna manera quise mostrar en una canción divertida lo que la mujer siente, si en algún momento el hombre le es infiel, ellas van a pagar con la misma moneda, los tiempos han cambiado”, aseguró la bonaerense.

Da voz a lo que callan las mujeres

Mucho se ha satanizado al género urbano, en específico al reggaetón por denigrar a la mujer y tener letras fuertes; sin embargo, Belén asegura que su música al contrario, pretende que ahora sean las mujeres las que canten esas canciones, que se atrevan a vivir situaciones y a expresar su sentir.

“Hay muchas letras que han sido controversiales en el género urbano; sin embargo, también las han condenado, yo creo que este género expone a una generación que habla más claro, dice lo que siente y no se queda callada ante las inconformidades y a veces eso resulta controversial para otros. Quise ser un poco diferente en eso y resaltar la contraparte, que si ellos salen y tienen un ‘affair’ nosotras también podemos”, finalizó Gall.