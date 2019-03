Astrid Hadad prepara show internacional

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La cantante Astrid Hadad, quien se ha presentado en centenares de escenarios de todo el mundo, actualmente se encuentra preparando el espectáculo que llevará a Chicago y que presentará el 30 de marzo, posteriormente viajará a Miami, además tiene programadas tres funciones por Europa, donde se presentará en el importante y famoso Festival Cultural de Lille 3000 “El Dorado”, en Francia.

“Este festival tiene que ver mucho con las cosas que he trabajado, sobre la conquista que nos hicieron los españoles, y ahora estoy haciendo cabaret histórico, estoy preparando números nuevos para Francia, soy una lectora de la historia de México y es una fuente de inspiración para mí, conocer la historia de mi país me permite proponer en el presente”, expresó.

También te puede interesar: Sr. Mandril se presentará en Cancún

Sobre al vestuario que usa en cada una de sus presentaciones, la cantante comentó que ella diseña todas sus prendas y que por lo mismo se considera una todóloga.

Añadió que cada uno de sus vestuarios es conceptual, pues está relacionado con la canción que interpreta, lo que dirá y la historia que hay detrás.

“Como tengo muchos espectáculos, cuando tengo uno nuevo le voy metiendo cositas de otros que tengo que no se han visto, o que quiero que se vuelvan a ver porque me interesa compartir, a Cancún traje, vestuario, canciones y espectáculo nuevo”, expresó en entrevista.

Hadad es una artista atípica y única en su tipo, pues su propuesta musical y espectáculo es insuperable, multifacética porque canta, baila e interpreta como nadie, se le reconoce en México y en el mundo no sólo por sus vestuarios sino por cantar diferentes géneros musicales, desde boleros, hasta ranchero, rumba, entre otros.

La cantante radica en la Ciudad de México desde hace varios años, pero es originaria de Chetumal, en entrevista comentó que una de las cosas que le gustaría compartir a la gente de Quintana Roo, es que todos los sueños se pueden cumplir pero que requieren de pasión y de que se preparen pues ésta, la carrera a la que ella se dedica no es nada fácil.

“Hay mucha gente que piensa que los que cantamos y nos dedicamos a este tipo de carrera no trabajamos, que es muy fácil, pero no, es una carrera muy difícil, que requiere casi todo tu tiempo, sobre todo el tipo de carrera que yo hago, porque no nada más canto, sino que escribo los textos que digo entre canción y canción, le llamo cabaret porque hablo de la problemática mundial y nacional”, expresó la entrevistada.