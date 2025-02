Cantante de jazz

El jazz ha dado al mundo algunos de los cantantes más icónicos de la historia de la música. Todos son buenos y todos son importantes, pero el timbre y el etilo personal, los hacen únicos y aquí es donde entra el gusto del público que, a fin de cuentas, es quien manda.

En la sección de los clásicos tenemos a Ella Fitzgerald, quien era conocida como La Primera Dama de la Canción, famosa por su técnica de scat y su versatilidad vocal.

Que decir de Louis Armstrong, quien además de ser un trompetista legendario, tenía una voz ronca y cálida que hizo inolvidables temas como What a Wonderful World. Billie Holiday, con su voz llena de emoción y sus interpretaciones únicas la convirtieron en una de las grandes del jazz, con temas como Strange Fruit.

Mi ídolo Frank Sinatra, aunque más cercano al swing y al pop vocal, su trabajo con el jazz lo convirtió en una leyenda del crooning.

Otra legendaria, dueña de una voz rica y potente, con un rango impresionante y una técnica impecable, me refiero a Sarah Vaughan. Luego podemos hablar de una época más moderna del Jazz, donde aparecen personajes como Norah Jones quien mezcla jazz con pop y blues, alcanzando gran éxito con Come Away With Me. Diana Krall, una pianista y cantante con un estilo sofisticado y una voz grave inconfundible.

Gregory Porter, con su voz profunda y su estilo clásico han traído el jazz a nuevas generaciones. Jamie Cullum, fusiona jazz con pop y rock, dándole un toque contemporáneo.

Esperanza Spalding, una contrabajista y cantante con un estilo innovador que mezcla jazz con R&B y soul. Michael Bublé, quien para mi hereda el legado y el vacío que dejaron Tonny Bennet y Frank Sinatra con una frescura jovial y respetando todos los cánones del género.

La técnica vocal en el jazz es única y muy expresiva, permitiendo a los cantantes jugar con la melodía, el ritmo y la improvisación.

Como todo intérprete vocal deben tener extraordinaria emoción, vibrato, tonalidad expresiva, excelente fraseo, manejo del swing, pero deben resaltar el scat, que es una técnica de improvisación donde el cantante usa sílabas sin sentido (doo-ba-bee-da) para crear melodías como si su voz fuera un instrumento y la improvisación, ya que esto hará cada pieza única ¿tienen algún favorito? Hasta la próxima semana.