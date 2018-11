Cantante destaca bellezas de Q. Roo en nuevo video

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La cantante Perla López, quien continúa promocionando su tema Oro y Plata, que se desprende de su primer disco, se encuentra preparando el video musical de este tema y asegura que será una bella sorpresa que resaltará las bellezas de este destino que le ha dado mucho. En exclusiva para Novedades, Perla nos adelanta un poco de sus planes para su carrera musical.

Actualmente promociona la canción de Oro y Plata que se desprende de su primer disco llamado “Hazme tú”, debido a que se encuentra realizando el videoclip de la misma.

“Estoy preparando ya el video de este tema que será en las playas de Quintana Roo, pero no quiero dar muchos detalles porque quiero que sea una sorpresa para mis seguidores, pero sí, el objetivo es mostrar las bellezas del estado, que volteen a mirarlo y que sepan que hay muchos talentos, artistas, grupos y compositores con propuestas muy interesantes, que además del destino también hay gente muy bella. Estoy tratando de alzar la mano para que nos vean como un destino cultural”, expresó la cantante, quien promete sorpresas para sus seguidores.

“Habrá muchos invitados especiales en mi video, Carlos Quintanar, que es cantautor, hará mi video, en él estoy depositando a mi primer bebé porque tiene la sensibilidad para entrar en el mundo de esta canción, visualizó Quintana Roo y sus paisajes en una onda más artística, mostrando lo que es está región y su cultura ligada a la canción, justo lo que yo buscaba. La producción de esta canción que es la primera que dije, -quiero grabarla-, está a cargo de Ricardo el Pollo Díaz, hicimos una conexión musical impresionante, tiene ideas nuevas y me entiende lo que quiero transmitir”, recalcó.

Perla decidió que Oro y Plata sería el primer tema con video, ya que es el primer tema que escribió y fue a raíz de un desamor, algo que marcó fuertemente su vida y la hizo más fuerte como ser humano.

“En este primer disco me aventé sin experiencia previa, a la aventura, sin saber escribir, salió solamente del alma, pues Oro y Plata surgió de una experiencia personal, me iba a casar y días antes de la boda el chico me canceló y por eso hice esta canción llorando, con mi vestido, mi anillo y el nombre es porque me dejó por una chava de mejor estatus económico, así surgió la canción que dejé y tiempo después la subí a redes sociales y alcanzó más de dos millones de reproducciones, de ahí me comenzaron a llamar para presentaciones en Ciudad de México y Estados Unidos”.

Nuevo año, nuevo disco

“Estoy promocionando el disco Hazme Tú, que es el primero en mi carrera y quiero sacar dos o tres videos más para que a mediados del próximo año ya empezar a preparar el próximo disco, ya tengo tres canciones, pero quiero sacar canción con video, así que estoy trabajando en eso”, finalizó la bella Perla López.