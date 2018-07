Holbox, a más de 50% de su capacidad

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Secretaría de Turismo del estado (Sedetur) reconoce que Holbox está a más de 50% de su capacidad de recepción de visitantes, que si bien resulta benéfico en términos económicos, también resulta perjudicial tomando en cuenta la capacidad de carga de la isla.

En la temporada de verano han registrado días en los que cruzan a la isla hasta ocho mil turistas, lo que rebasa la capacidad de atención y servicios.

También te puede interesar: Aplican paliativos para atender basura en Holbox

Por la cifra de visitantes a muchos empresarios les está yendo muy bien, reconoció la secretaria, pero, “también hay que considerar la capacidad de carga de la isla. Se hizo una limpieza del relleno, pero la actividad en Holbox hace que se siga llenando, y hay que definir con el municipio la periodicidad con la que los van a ir o los deben ir sacando”.

Otro factor que afecta, ya que no hay un compromiso por parte de los empresarios, es que no entren camiones pesados con mercancía, sino que hagan el traslado a unidades menos pesadas para que hagan menos daño y no se sigan compactando las calles de arena porque se afectan los mantos freáticos, señaló Vanegas Pérez.

“Lo que está sucediendo realmente en Holbox es que son compromisos que se establecen, pero que no tienen obligatoriedad de cumplimiento, ni ninguna regulación porque sigue siendo un área urbana dentro de un área natural que no tiene programa de manejo, que definirá cómo serán las condiciones del Programa de Desarrollo Urbano (PDU).”

En el Comité para el Desarrollo Sustentable de Holbox están trabajando para definir un límite de llegadas, (lo que anteriormente eran las metodologías de capacidad de carga); el cual lo establecen: las comisiones de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), por medio de los suministros de agua, y la Federal de Electricidad (CFE), por el suministro de luz, así como el tema del drenaje, y el número de cuartos.

“Estos son los elementos que estarían indicando que no deberíamos pasar las cuatro mil o cinco mil personas que arriban a diario”, señaló.

La secretaria de Turismo precisó que se definieron criterios emergentes en términos urbanos, mientras sale el programa de manejo, y son sobre los que estamos trabajando

Alejandrina Selem Salas, presidenta del Consejo de Desarrollo de Holbox, corroboró que desde julio la isla se desborda por la cantidad de visitantes, y que no todos los empresarios están comprometidos con buenas prácticas.

“De hecho en el ramo restaurantero la mayoría no tienen trampas de grasa y siguen usando desechables de unicel, pero solo las autoridades tienen la facultad de imponer el cambio”.