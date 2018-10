Instruyen a empresas para el manejo de crisis

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- A través de cursos y talleres, la Asociación de Relaciones Públicas de la Riviera Maya realiza la capacitación de los responsables de relaciones públicas y recursos humanos de las empresas para el manejo de crisis ante temas como la inseguridad y contingencias ambientales.

“Lo que estamos haciendo va a aportar a las empresas las herramientas para gestionar a través de la comunicación efectiva los grandes cambios que estamos viviendo, principalmente marcados por el uso de las nuevas tecnologías y ambientales, y que impactan en la productividad o la rentabilidad de las organizaciones”, dijo Rocío Mena Rendis, presidenta de esa organización.

El primer curso se impartió ayer por Ariel Jiménez Gil, especialista en comunicación organizacional, que aportó una metodología para la adopción de las nuevas tecnologías para promover o lidiar cambios al interior de las empresas.

“En la Riviera Maya hay grandes empresas que tienen manuales ya establecidos, porque son empresas con franquicias enormes, hoteles de organizaciones transnacionales y lo que estamos buscando es generar especialistas en esa gestión de cambios y comunicación de sus empresas, por eso hacemos estas capacitaciones para que el personal conozca, y una comunicación productiva para la mejor gestión de los cambios”.

Sin embargo, la siguiente actividad que impartirán es un encuentro con comunicadores enfocado en manejo de crisis para las empresas.

“Vamos a tratar de que generar un manual para manejar crisis como las que hemos tenido con las situaciones adversas como la inseguridad, o el sargazo, por ejemplo. No es que no tengamos este problema, sino cómo vamos a acompañar en la comunicación esos fenómenos y que se convierta en el menor de los males. No es tapar al sol con un dedo porque es contraproducente, lo más importante es comunicar de la mejor manera eso”, indicó.

Mena Rendis dijo que estos cursos nacen de las necesidades actuales que tienen las empresas turísticas de Quintana Roo, con lo que buscan capitalizar lo negativo para tener un efecto positivo.