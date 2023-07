La Cruz Roja de Felipe Carrillo Puerto va en busca de padres de familia a que inscriban a sus hijos a sus cursos de verano en que impartirán cursos de primeros auxilios y rescate.

César Sobrino Chávez, jefe presidente de la Cruz Roja en el municipio, destacó que como en cada año realizarán su curso, en el que buscan dejar un semillero, niños con conocimientos básicos de poder salvar una vida, como actuar en cuanto a alguna problemática, en caso de que lo presencien.

Destacó que Carrillo es una ciudad que va en crecimiento, por lo que cada vez es más necesario contar con personas, de todas las edades, capacitadas para actuar en casos de urgencia o cuando el personal profesional no se encuentre cerca, son temas de “vida o muerte”.

Expuso que es sumamente importante que todos sepan este tipo de cosas, pero sobre todo sus padres sean los impulsores, los ayuden a sumarse a estas voluntades y no los dejen sin esa oportunidad. Los jóvenes y específicamente los niños deben estar capacitados para saber qué hacer, pero sobre todo saber cómo hacerlo.

“Sabemos que es importante, por eso se les enseña a trabajar en equipo con más niños que no conocen, que no han visto. Tienen que aprender a trabajar con ellos, porque el mundo está lleno de gente que no conocemos, en la escuela, en el trabajo, en el transporte, entonces tenemos que trabajar en conjunto”.