Alberto Capella no se reincorporará como titular de Seguridad Pública: Carlos Orvañanos

Cancún.- El titular de la Coordinación General de Comunicación (CGC), Carlos Orvañanos Rea afirmó esta tarde, en conferencia de prensa, que Alberto Capella Ibarra está completamente deslindado de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo (SSP) y que es probable que ya no sea reasignado en el cargo.

“Alberto Capella está en separación del cargo, ya no está, hoy por hoy, en la nómina, no está cobrando no está tomando decisiones, lo más probable es que no se va a reincorporar como titular”, afirmó el vocero.

Tras reiterar que solo cumple la orden del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, explicó que el mandatario estatal ya analiza perfiles de personas que asumirán la titularidad de la SSP en la entidad.

“El gobernador es quien informará en su momento, el algunas semanas si se ratifica al licenciado Lucio Hernández o si se evalúan otros perfiles, porque hay ya algunos perfiles que él está valorando”, indicó.

Capella fue separado de su cargo un día después de la represión policíaca

El pasado martes 10 de noviembre, un día después de la represión policíaca en la manifestación para exigir justicia tras el feminicidio Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado (Alexis), el gobernador informó en un video que ya había aceptado la separación del cargo de Capella Ibarra. Sin embargo en ese momento se aclaró que la separación sería solo durante la investigación para deslindar responsabilidades por el actuar de la policía durante la manifestación.

Como lo anuncié hubo consecuencias para los responsables de lo ocurrido ayer en #Cancún. La presidenta municipal @MaraLezama separó del cargo al Director de la Policía de #BenitoJuárez y acepté la solicitud de separación del cargo de Alberto Capella @kpya Secretario de @SSP_QROO pic.twitter.com/cgAh83ON4a — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) November 11, 2020

“He tomado la decisión de aceptar la solicitud de separación de cargo de Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública del Estado, en lo que la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública, terminan la investigación profunda para determinar a los responsables”, comunicó el titular del Poder Ejecutivo en cadena estatal.