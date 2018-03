Ofrecen carga gratuita de batería de celulares en hospital

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La mañana de este lunes, el Hospital General de Playa del Carmen habilitó un prototipo para cargar batería de celulares de manera gratuita, luego de una semana de prueba que tuvo la máquina en la que se cobró por este servicio hasta 40 pesos por una hora.

Debido a esta situación, ayer personal de la Tercera Visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, realizó una visita en el nosocomio y posteriormente este servicio comenzó prestarse de manera gratuita.

Francisco Granados Navas, director del Hospital General, comentó que con este apoyo se desahogaron los pasillos donde los familiares de los pacientes se colocaban para cargar la batería del celular. El préstamo gratuito de carga es patrocinado por el momento por un particular, aunque la empresa que lo promueve espera reunir otros cinco patrocinadores.

“All you need is battery” es el nombre de la empresa que colocó esta máquina y de acuerdo con Francisco Méndez, representante del particular, se colocó además otro en el área de urgencias del citado nosocomio; además funciona otro artefacto similar, pero en la plaza Corazón, que está en la zona turística.

Ahora los pacientes del establecimiento tendrán la oportunidad de utilizar este artefacto ingresando una contraseña y de esta manera resguardar el celular mientras se está cargando la batería; con la misma contraseña se puede retirar el aparato electrónico luego de permanecer conectado a la toma de energía.

El pasado fin de semana, Pablo Pérez Guajardo, sacerdote católico, denunció que se estaba lucrando con este servicio en el hospital, además que habían cerrado los contactos de energía eléctrica para obligar de esta manera a los familiares de los pacientes a usar el servicio.

Sin embargo, de acuerdo con Granados Navas, toso se trató de un malentendido, derivado que en estos contactos estaban colocados en pasillos y zonas donde es común el paso de enfermeros con camillas, por lo que al haber esta aglomeración de personas, había más probabilidad de un accidente; agregó que en esta semana se volverán a abrir los contactos para terminar con este malentendido.