Carlo Payés estrena "Feliz año nuevo"

El cantautor Carlo Payés, llamado el Sinatra mexicano lanza su nuevo sencillo aprovechando la época navideña, mismo que él mismo adaptó al idioma inglés bajo el título “It’s new years eve”, esto para complacer a su querido público de distintas nacionalidades.

Payes, siendo un artista independiente, ha tenido un trabajo destacado, ya que su producción discográfica más reciente de BigBand Jazz Fusión titulada “Verneuil Sonidos del Jazz, fue aceptada en los Grammy Latinos de este año, donde comparte créditos con Aranza y Sandy Domínguez pero también colabora con sus arreglos y cantando junto a la ‘BigBand Jazz de México’, ganándose con ello el mote de El ‘Sinatra Mexicano’.

Carlo Payés, el "Sinatra Mexicano" catalogado por su voz de crooner, tiene una tesitura de Tenor Spinto, y lleva 13 años colocándose como uno de los más grandes y representativos intérpretes mexicanos del Bigband Jazz, fusionando con otros géneros cómo el blues, gospel, rock, R&B entre otros.

Ha logrado grandes y exitosas colaboraciones como compositor, junto con Alberto Chávez, Jorge Vélez, Manu Moreno, entre otros más. Siendo también sus más recientes adaptaciones musicales, aceptadas a otros idiomas por los autores originales, como la canción, "Vamos a darnos tiempo" convertida al inglés,

"All the Way" al español, también la canción, ‘Hasta el fin’, ‘Aventura’, de Jorge Meixueiro al inglés, y ‘A Game to enjoy’, aceptada por Warner.

Hoy presenta su tema Feliz Año Nuevo, con arreglos en BigBand Blues-Rock, esperando que sea del agrado del público.

Payes se ha presentado en recintos importantes como: ‘El Museo José Luis Cuevas’, ‘Teatro de la Ciudad Esperanza Iris’, ‘El Munal’, ‘El Lunario del Auditorio Nacional’ el Zócalo capitalino y el famoso ‘Frank Sinatra, Theatre en las Vegas’, con la mira de continuar llevando su talento por toda México y el mundo.