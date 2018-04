Carlos Espejel, contento en ‘Tres familias’

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Dicharachero, alegre, ocurrente y con actitud siempre positiva, así es Chacho integrante de la familia Barrio Bravo en la teleserie “Tres familias” y así también es el legendario Carlos Espejel, uno de los protagonistas de este proyecto y un gran actor querido por las familias mexicanas. En exclusiva para Novedades Quintana Roo comentó qué tanto se parece a su personaje y las satisfacciones que le ha dado en estas dos temporadas.

“Estoy contento y emocionado, cuando empieza un proyecto así siempre se espera que le vaya bien y en este caso los dioses del espectáculo se confabularon porque ‘Tres familias’ ha funcionado a todas luces, le ha ido bien en el rating, está en el gusto del público, a los niños les encanta y eso es lo importante”, declaró Carlos, quien disfruta las aventuras de Chacho en esta segunda temporada.

También te puede interesar: Viene ‘Una Familia de 10’ a Cancún

Chabela (Alma Cero), es el amor de su vida, con quien no se ha casado por todas las de la ley y con quien tiene una hija: Cayetana (Paty Tort). Nunca tiene trabajo, pero es tan querido en el barrio que de una u otra manera las oportunidades llegan a él. Es hombre noble y no duda en ayudar a sus conocidos. Aunque es fiel a Chabela es ojo alegre, por lo que de vez en cuando coquetea con Yesenia (Giovanna Romo), su vecina. La vida de Chacho cambia cuando regresan al barrio a vivir en casa de su suegra Frida (Sylvia Pasquel) con quien no se lleva muy bien. Para complicar las cosas aún más, la familia crece, pues reaparece una mujer de su pasado para revelar que tiene otro hijo, Chayanne (Luis Curiel).

Espejel asegura que el trabajar con estos talentos ha sido una buena experiencia que día tras día a las 7:30 de la noche se refleja en la pantalla.

“Algo que se combinó es que hay un buen reparto, nos llevamos bien todos, eso hace que las grabaciones sean menos pesadas y la producción que viene comandada por Guillermo, que es de Colombia y vino a traer esta propuesta ecuatoriana de ‘Tres familias’ ha funcionado para que no sólo hagamos los primeros 100 capítulos si no que sigamos con la temporada hasta que el dios rating decida. Es una propuesta franca, familiar, fresca para entretener a la familia y estamos haciendo esto para divertir al público”, reveló Carlitos, quien confesó que tiene mucho de su personaje, lo que lo hace aún más disfrutable.

“Es un personaje con el que me veo muy identificado, yo nací en un barrio bravo de la Ciudad de México y provengo de una familia que no es precisamente acaudalada, ni de alcurnia y eso hace que el personaje sea muy cercano a mí, me identifico mucho con Chacho con su manera de entender la vida, de ver las cosas, de su forma de ser, hemos hecho muy buena mancuerna con Alma Cero, quien ya tenía algo similar con Rosa Aurora, así que hemos construido muy bien nuestra familia junto con Sylvia Pasquel, Luis Curiel que es mi hijo, Cayetana, José Sefami que es más simpático y talentoso y hemos hecho un equipo muy padre, nos la estamos pasando bien y el resultado es lo primordial y se nota”, puntualizó.

Una vida dedicada a la comedia

Carlos Espejel comenzó su carrera desde muy pequeño en el programa “Alegrías de mediodía”, continuó arrebatando carcajadas al público con personajes como “Carlinflas” y “Chiquidrácula” en “Chiquilladas” y aunque sabemos que es un excelente actor, la comedia es algo que lleva en la sangre y alegra la pantalla todas las artes con sus ocurrencias.

“Para ser cómico es saber hacer comedia y para mí es una especialidad, primero hay que saber ser actor, tener la técnica, la experiencia y la comedia es una especialización que he venido a aportar al proyecto, con una comedia muy sana sin albures y que la gente se lo crea, me siento como pez en el agua. Son un montón de años de estar trabajando y he aprendido mucho a hacer proyectos para audiencias diferentes, de diferentes países, las televisoras y los canales han tomado un carácter y buscan la competencia para quedarse con el mayor número de audiencia a través de la calidad y los proyectos y eso es bueno para todos, la ruptura del monopolio ha venido a bien para él país”, expresó el actor.

Al cien con tres familias

Carlos Espejel se incorporó a las filas de TV Azteca el año pasado y desde entonces se ha ganado el cariño de su público que lo sigue diariamente como Chacho, por lo que ha decidido dedicar todo su tiempo y energía a este papel.

“A estas alturas de mi vida ya nada más me da para estar en un proyecto, ahorita estoy al cien en Tres Familias, sigo con la escuela de actuación que tengo, la familia y algunos negocios, pero mi foco está en Tres familias, grabamos diario, ya no me da tiempo para hacer obra de teatro y esas cosas, ya terminando veremos que sigue” finalizó el eterno Carlitos, quien confesó que le gusta que así lo llamen, “Carlitos para mí es como sentirme parte de la familia, ese cariño ya longevo que me gusta sentir, esa buena onda de la gente que siente que nos conocemos desde hace mucho tiempo”.