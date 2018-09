Carlos Girón se mostrará por completo en 'Made in México'

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN.- Un nuevo reality, diferente y único en su género en nuestro país es “Made in Mexico”, donde participa el actor, modelo y conductor Carlos Girón, quien en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo aseguró que ahora sí dejará fuera todo y se desnudará para sus fanáticas.

“Es muy interesante que vean la otra cara de Carlos, pues siempre he sido muy hermético en mi vida privada, nunca la he compartido mucho, ahora podré desnudarme un poco y podrán conocer más de mí, conocerán mis problemas, las situaciones difíciles por las que he pasado en mi vida y que en este show me abro de capa, van a ver las inquietudes de estos personajes en los 30, que están pasando por muchas cosas, me van a ver como ese actor en busca de sus sueños y en la lucha constante de buscar un lugar en la Ciudad de México y también de mostrar lo bonito de nuestro país con una calidad de imagen bien cuidada, tenemos la última tecnología en cámaras, en equipo, en producción y la verdad me considero muy afortunado de estar en tantas cosas, pues tengo muchos planes como actor y con la agenda llena, buscando el tiempo de repartirme y hacer tantas cosas”, detalló Carlos, quien gracias a su carisma, será el mediador entre las ocho personalidades que participan.

También te puede interesar: Todo esto pasará en los tres días del Quintana Rock Fest

“’Made in Mexico’ se estrena hoy en todo el mundo a través de la plataforma de entretenimiento Netflix, en 190 países y en 22 idiomas, 8 capítulos, que a partir de las 2 de la mañana ya pueden ver, lo mejor es que la gente de todos los continentes se podrá identificar con alguno de nosotros, queremos conectar con la gente y que vean a México como lo bonito que es”, expresó Girón.

El formato que Netflix utilizará es muy distinto a lo que estamos acostumbrados en un reality, pues además de cuidar mucho la imagen con cámaras de última tecnología y demás, mostrará el acontecer diario de nueve personalidades como Pepe Díaz, empresario e inversionista en clubes nocturnos; Kitzia Mitre, diseñadora de modas, Liz Woodburn es una culta y muy viajada blogger de comida; Columba Díaz, modelo de alta moda y alma de la fiesta; Chantal Trujillo es una estadounidense expatriada que dejó su trabajo para seguir al amor de su vida a México; Shanik Aspe es conductora de televisión y ex modelo; Roby Checa es cuñado de Kitzia y el chico malo del clan; Hanna Jaff política y filántropa y Carlos Girón Longoria quien está en el centro de la escena social y es el vínculo entre todos los integrantes de Made in Mexico.

“Lo interesante aquí es que por mi profesión yo me llevo con todos, soy el único que conoce a todos los participantes porque soy muy sociable y me muevo en distintas esferas, entonces seré el encargado de vincular y unir al grupo, soy el que está en el drama de todos y estaré enterado de todo lo que sucede”, puntualizó Carlos.