“Hoy me siento con todas las fuerzas seguir trabajando unidos por el bien de Cozumel”, Carlos Hernández Blanco

Redacción/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Entre abrazos, apapachos e invitaciones de ”pase a mi casa”, “yo lo conozco desde hace mucho y sé de su trabajo” “recuerdo muy bien el trabajo que usted hizo”, el Candidato del Partido Revolucionario (PRI) a Diputado por el Distrito XI, Carlos Hernández Blanco recorrió la colonia San Miguel II y refrendo su compromiso con los habitantes de Cozumel para mejorar las condiciones de vida.

Al hablar con cada uno de los habitantes, en su mayoría fueron amas de casa y jóvenes Carlos Hernández dijo “estoy convencido que, en los tiempos actuales, podemos cambiar y mejorar las condiciones de nuestra querida isla, la historia de Cozumel es parte de nuestra propia vida, aquí nacimos aquí nos criamos, formamos una familia y hemos querido lo mejor para tener una mejor calidad de vida, tranquilos y en paz”.

Ante los comentarios de inseguridad por parte de algunas señoras, el candidato expreso “lamentablemente el Cozumel que disfrutamos y conocimos ya no existe, de aquella isla de puertas y ventanas abiertas nos encontramos con el municipio más endeudado del país, donde las ventanas ya tienen rejas, donde nuestras colonias sufren de delicados problemas sociales y nuestra economía no se ha diversificado y seguimos dependiendo de temporadas altas y bajas producto del turismo, Conozco Cozumel, aquí nací, aquí crecí y le he dado toda mi vocación de servicio y la seguiré dando si ustedes me lo permiten”.

“Cuento con la experiencia legislativa, de gestión ejecutiva y de conocimiento de la problemática de nuestra isla para trabajar juntos y poder cambiar las cosas. En cada oportunidad sentí que mi trabajo permitió ayudar a obtener mejoras y beneficios y hoy me siento con todas las fuerzas seguir trabajando unidos por el bien de Cozumel “ , esto luego de recorrer varias calles, visitar decenas de casas y dialogar con vecinos del lugar y personas que pasaban y se acercaban a saludarlo.

Algunas de ellas, como la joven, Ana Arana destacó la labor que sabe y ha visto el trabajo del candidato desde que era muy pequeña y hablo de la calidad de persona que es, su preparación y entrega en las encomiendas que ha tenido. Del mismo modo el señor Benedicto Dzul Gómez dijo que el recuerda todos los beneficios que se tuvieron cuando Carlos Hernández fue alcalde y apoyo muy bien a su pueblo,

Por la tarde, el alcalde estaría recorriendo la colonia Emiliano Zapata, una de las más grandes de la isla para dar a conocer a sus habitantes sus propuestas legislativas.