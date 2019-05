Carlos Hernández Blanco, el más preparado para Cozumel

Redacción/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- El candidato del PRI a la diputación por el Distrito XI, Carlos Hernández Blanco, continua muy cercano a los habitantes de Cozumel y afirma: “siempre he estado convencido de que sí el desarrollo económico no se traduce en beneficios sociales, es que algo no estamos haciendo bien, como diputado haré mías las iniciativas de las cámaras empresariales y de los colegios de profesionistas, que impulsen la actividad económica, como son la ley de islas, los fondos de promoción turística municipal, el derecho a los cruceristas e incentivos fiscales a la pequeña y mediana empresa.

Además es necesario diversificar nuestra oferta turística, no podemos seguir apostando únicamente al turismo de cruceros, es impostergable trabajar coordinadamente con la Federación para atender entre otros temas, el de nuestro parque marino, de que nos sirve a los cozumeleños de que seamos el primer destino mundial en arribo de cruceros, sino contamos con una ciudad de primer orden mundial.

De acuerdo con un comunicado enviado por la casa de campaña, recordó que la última inversión de infraestructura turística pública se realizó hace 18 años, cuando en mi gobierno se remodeló el malecón de Cozumel, no podemos seguir siendo una ciudad que trabaje de las 7 de la mañana y que a las 5 de la tarde cuando se va el crucero, nuestra actividad económica se muere, el centro de Cozumel, sus plazas comerciales, bajan cortinas, limitando las ventas, las oportunidades de trabajo, hoy los cozumeleños no vivimos el apogeo económico que antes teníamos, es una realidad que la economía de Cozumel está estancada”.

El candidato afirma que “no pueden solamente mejorar unos cuantos, o nos va bien todos o no saldremos adelante como una comunidad, Cozumel tiene que volver a creer en Cozumel, en mi visión de futuro, veo un Cozumel que puede recuperar su desarrollo económico, es una incongruencia que el actual parque marino de Cozumel no es de los cozumeleños, la falta de vigilancia, la sobre explotación y falta de transparencia en su operación están poniendo en riesgo a nuestra área natural protegida, por lo que es hora de actuar en consecuencia”.

Al dialogar con empresarios, dijo: “tenemos que generar las oportunidades para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse profesionalmente en Cozumel, cuantos padres y madres hacen un esfuerzo económico, con grandes sacrificios para que sus hijos estudien una carrera, y luego no encuentren trabajo o prefieran no volver a casa por esa falta de oportunidades, como diputado voy a impulsar los incentivos fiscales para que las empresas que empleen a jóvenes cozumeleños recién egresados no paguen el impuesto sobre nómina sobre estos puestos”.

También mencionó: “hace años les dije que las golondrinas volverían a Cozumel, de que las palmeras volverían a reinar en nuestras playas y lo hicimos, hoy les digo a todos ustedes que volveremos a sentirnos orgullosos de lo que somos, de que Cozumel si tiene futuro y de que ustedes cuentan conmigo para lograrlo”.

Es importante mencionar que además de que el candidato recorre la ciudad, la presidenta del PRI en Cozumel, Margarita Vázquez Barrios también camina por las colonias llevando el mensaje y las propuestas del candidato casa por casa.