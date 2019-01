Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Carlos Lima Carvajal, magistrado del Poder Judicial, ganó tras casi dos años de batalla legal un amparo federal que dejó sin efectos los procedimientos instaurados en su contra, que buscaban destituirlo del cargo, por supuestamente no presentar su declaración patrimonial inicial.

Al resolver el recurso de revisión 302/2018, el Segundo Tribunal Colegiado de Cancún determinó amparar al funcionario judicial por considerar que las autoridades no tomaron en cuenta las pruebas que el magistrado presentó a su favor.

“Son fundados los conceptos de violación, pues como bien lo dijo el quejoso inconforme, con las pruebas aportadas y valoradas por la autoridad responsable sí acreditó la justificación de presentar su declaración de situación patrimonial inicial fuera del plazo de sesenta días”, resolvió el Tribunal federal.

En marzo de 2017, el pleno del Consejo de la Judicatura, encabezada en su momento por Fidel Villanueva Rivero, determinó que Lima Carvajal violó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos porque no presentó la declaración patrimonial inicial.

En consecuencia remitió el expediente al Congreso del Estado, para que éste a su vez, aplicara la sanción establece en el artículo 87 de la mencionada ley, consistente en dejar sin efectos el nombramiento.

En ese caso, el Tribunal Colegiado ordenó al Tribunal Superior de Justicia dejar sin la resolución de fecha de 3 de marzo de 2017 y que emita una nueva resolución.

“Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, considere que no se desvirtuó la causa de justificación que hizo valer el denunciado, respecto de la presentación extemporánea de su declaración de situación patrimonial de inicio, pues el propio tribunal no facilitó los medios para que la rindiera y, en consecuencia, que no amerita sanción alguna”, estableció el documento.

La nueva determinación del Poder Judicial deberá ser comunicada al Congreso del Estado para los efectos legales correspondientes.

La decisión de los jueces federales permitirá a Carlos Lima Carvajal, designado como magistrado durante los últimos meses de la administración de Roberto Borge Angulo, concluir su periodo de seis años, la cual vence en junio de 2022, con posibilidad de una ratificación.