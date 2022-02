"Ha sido inolvidable": Carlos Macías se presenta en España con rotundo éxito

Carlos Macías se presentó con rotundo éxito en lo que fue su primer concierto en un lugar de Madrid, España, en el que reunió cerca de 500 personas, situación que conmovió al cantautor chiapaneco.

"Sin lugar a dudas, el éxito es hacer lo que más te gusta; en mi caso, buena música la cual he tenido la fortuna de que sea bien recibida por el público. Ahora que estuvimos Dubai, en Madrid y Barcelona no saben cómo se me estremeció el corazón de escucharlos cantar mis temas, de ver su emoción y de saberme representante de nuestro México lindo y querido en un ciudad tan lejana, pero tan cercana a nuestro país culturalmente", dijo Macías.

Aprovechando su visita a España donde recibió la medalla “Agustín Lara” por sus primeros 20 años de carrera artística, Carlos Macías no quiso marcharse de la Capital Madrileña sin antes compartir parte de su música e historia.

Su primera parada fue el Pop’n’roll en Madrid, conocido por ser uno de los lugares que suelen frecuentar los integrantes de Hombres G, ya que Xavi el baterista es dueño junto a su hermano Fernando y fue ahí donde el maestro Macías estremeció a los asistentes, convirtiéndose este en uno de sus conciertos más emblemáticos.

Así recibió España a Carlos Macías

A las 21:30 horas, Raúl Melchor director musical del poeta mexicano, empezó a tocar los acordes de “Si yo te contara”, mientras Macías hacía su entrada acompañado de los aplausos y gritos de los asistentes. Sin pronunciar una sola palabra, el maestro siguió con “Dios después de Dios” y “Olvídame”.

Fue entonces cuando saludó a los presentes y agradeció con su ya característico humor la gran “acogida” que le habían dado en Madrid desatando las carcajadas del público asistente al evento.

El concierto avanzó con canciones ya conocidas, como “Cuando me besas”, “Yo te pienso” y “O tu o nada”. Carlos aprovechó para nombrar a varios de los compositores españoles que han influido en su carrera y aprovechó el momento para cantar “Acaríciame”, del Español Alejandro Jaén.

No podía faltar José Alfredo Jiménez, así que Macías interpretó “Un mundo raro” y “El Rey”, canciones que por supuesto, todos los asistentes corearon al unísono. También tuvo invitados, como Laura Arza, actriz y cantante mexicana que se encuentra residiendo en España y que interpretó a dúo el tema “Y sin embargo”. Más adelante, otro de los grandes invitados se sentó al piano, el músico y productor cubano Lulo Pérez, quien fuera uno de los cómplices de Alejandro Sanz en el disco “No es lo mismo", de hecho interpretaron “Corazón Partío”.

La última invitada subió para interpretar “Mil vidas”, la madrileña Anna Velasco. La noche siguió con grandes canciones como “Amarte así”, “Cuando me besas”, “Con esa boquita”, “Basta” y por supuesto, el clásico “Divina Tu”.

Dicho recital no podía terminar sin antes recordar a su gran amigo y maestro, Don Armando Manzanero, de quien les cantó "Esta tarde vi llover", dejando el alma en el escenario y robándose el corazón de los españoles que se dieron la oportunidad de disfrutar el talento de nuestro querido compositor chiapaneco.

