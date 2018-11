Se salva: Mimenza libra proceso de fraude en su contra

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Un Juez de Control resolvió no vincular a proceso a Carlos Mimenza Novelo, exprecandidato presidencial, por el delito de fraude en contra de Marco Antonio Castillo Castillo, de oficio artesano.

La audiencia inicial, se efectuó ayer a las 15:30 horas en el Juzgado Penal Oral del Poder Judicial del Estado, al vencer el plazo de 10 días para poder conocer el contenido de la carpeta de investigación 293/2018.

También te puede interesar: Gana Roberto Borge amparo contra vinculación a proceso

El órgano jurisdiccional valoró varias pruebas que entregó la defensa de Mimenza Novelo, como: comprobantes de pago de una casa de empeño y otros supuestos recibos de trabajos que supuestamente el afectado realizó bajo contrato verbal.

Castillo aseguró que el próximo lunes apelará la decisión del juez, pues considera que hubo algunos datos que no fueron tomados en cuenta durante la audiencia.

El afectado informó que la defensa de Mimenza Novelo argumentó sobre unos pagos que supuestamente realizó por varios portarretratos para su empresa, no obstante, el Juez no los tomó en cuenta debido a que no tenían interés en el contenido de la carpeta.

En la audiencia se desarrollaron varios debates sobre la relación laboral que tuvieron ambas partes, no obstante, muchos de los señalamientos ocurrieron bajo acuerdos que se lograron aprobar.

En su momento la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que no se pudo acreditar la relación laboral entre ambos, por lo que hubo señalamientos del exprecandidato asegurando que el denunciante solamente quería denostar el trabajo que ha estado desempeñando en una “Cruzada Nacional en Contra de la Impunidad”.

Estuvo acusado de amenazas

En enero, cuando el empresario aún era precandidato independiente para contender por la presidencia de la República, fue vinculado a proceso como presunto responsable de amenazas en contra de un periodista de Quintana Roo.

Fue a mitad del año pasado cuando inició todo el proceso legal en contra de Mimenza Novelo, luego de que presuntamente el precandidato mandara unos mensajes intimidatorios a A.I.M.A., quien a través de su medio de comunicación, hiciera notas de investigación acerca del imputado.

“Ten cuidado por donde te mueves. Te tengo vigilado. Lo que tú haces por la espalda yo te lo voy a hacer de frente”; “Primera advertencia”; “Y guarda la pantalla. Para que guardes las pruebas de mi promesa”; “Duerme, esto apenas comienza”, son algunos de los mensajes enviados por el empresario y precandidato.