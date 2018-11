Carmen Campuzano, feliz de ser un ejemplo a seguir

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La modelo y actriz Carmen Campuzano será la protagonista en un capítulo de “Como dice el dicho”, marcando así un exitoso regreso a la televisión mexicana, además, en exclusiva para Novedades Quintana Roo, la también cantante asegura que ha sido un año lleno de bendiciones que cierra con mucho trabajo y con un exitoso papel como conferencista de empoderamiento y proyección en el modelaje.

“Ya he hecho algunos capítulos de ‘Como dice el dicho’, pero en este participo mucho más y me da mucho gusto este avance, estoy muy contenta, vamos fluyendo con toda la ilusión, las ganas, tocando muchas puertas. Tengo la propuesta para hacer teatro en corto, ya me enviaron el libreto pero tengo que leerlo, porque en estas fechas tengo muchísimo trabajo y no podría hacer todas las funciones, pero sí algunas funciones especiales”, detalló la simpática Carmen, a quien veremos este próximo 27 de noviembre en el capítulo llamado “Belleza por natura, hasta la muerte dura” en el Canal Las Estrellas.

Luego de una larga trayectoria como modelo, desde hace un año Carmen se convirtió en “coach” de este glamuroso arte, situación que le ha dado grandes satisfacciones.

“Cierro con cursos de proyección, empoderamiento y modelos en los que trabajo la estructura interna de las personas, pues para proyectar empoderamiento lo debemos de tener, no solo trabajo la parte bonita, que se vean divinas, maravillosas o guapísimos, lo tienen que ser de verdad. En mancuerna con cada alumno hago un gran trabajo y me emociona lo que logramos juntos. El próximo curso pretendo llevarlo por todo el país, cierro en la Ciudad de México, pero en enero visitaré varios estados de la República Mexicana, empezando por Oaxaca. Dada mi trayectoria, los estudios que tengo y lo que he vivido me incentivaron a llevar a cabo estos talleres de empoderamiento en el modelaje y para cualquier persona”.

“Es una bendición, tengo la fortuna de enseñar a la gente y he logrado muchos resultados positivos en su estructura, en su lenguaje corporal, en su postura, su seguridad, autoestima, pues son muchas cosas las que trabajo, puede ser gente muy bonita, pero sin fuerza pasan desapercibidas, por eso hay que empoderarse y manejar el lenguaje corporal y verbal adecuado. Lo más importante es querernos a nosotros mismos, querer lo que vemos en el espejo y bendito Dios ahí vamos”, explicó la mujer que luego de una tormentosa vida a causa de los excesos, ahora vive plena y feliz con mucho trabajo.

“Ha sido un año complicado pero le seguimos echando ganitas, yo tranquila y cada vez integrándome más a mi trabajo, a lo que amo, a mi entorno personal que es mi familia, en mi vida todo va fluyendo gracias a Dios”, dijo.

“El 8 de diciembre presento mi espectáculo ‘Bohemia y Cabaret’ que está padrísimo, hay coquetería, interacción con el público, ligueros, plumas, actitud con un toque fino, glamuroso, con grandes vestuarios, nada de ‘corrientadas’”. Me encantaría llevarlo a toda la República Mexicana, pero claro que tiene que ser fecha pagada”, puntualizó.