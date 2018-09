Orlando Cervera corre por una noble labor

Raúl Caballero/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A veces la vida pone pruebas difíciles en el camino; pero también grandes personas, prueba de ello es la noble acción del piloto Orlando Cervera Canul, quien corre para ayudar a su cuñada Jazmín Vianney Moreno Polanco, quien padece cáncer de huesos. Una historia de amor, adrenalina y mucha velocidad.

Orlando Cervera, de oficio tapicero, cuando se enteró de esta triste noticia, lo primero que hizo fue pintar su bólido marcado con el número 16, de color rosa, símbolo de solidaridad y esperanza para su cuñada.

“Jazmín es una persona alegre y con muchos sueños, es mi cuñada, y desde que le detectaron cáncer no la hemos dejado sola: yo participo en las carreras de autos para apoyarla con su recuperación. No dudé jamás en ayudarla, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance”

¿Cómo te convertiste en piloto de autos?

“Toda mi vida me ha gustado la velocidad, siempre estuve involucrado en los autos, haciendo exhibiciones, pero también en el motociclismo. Soy corredor de motocross BMX. Es algo que nació desde que tenía 15 años, recuerdo que las bicicletas fueron mi pasión, después el mundo de las motos, hasta que aparecieron los automóviles, y aquí me quedé”.

¿Es difícil pilotar un auto?

“La verdad no, al contrario, sientes una adrenalina increíble antes de montarte en una nave. Es adictivo, claro, siempre corriendo con todas las medidas de seguridad y no en las calles”.

¿Cuántos campeonatos llevas?

“Es el segundo campeonato de automovilismo en el que participo, el año pasado corrí en 10 fechas y estuve en la categoría Súper Turismo Light, no lo hice tan mal, logré terminar entre los mejores 10 pilotos del serial. Este año participo en la Pony Stock y voy bien en el circuito, espero mantenerme y lograr un pódium final”.

¿Cómo te nació ayudar a Jazmín?

“Ella es mi cuñada y trabaja conmigo en la tapicería, de hecho es la diseñadora, un día me platicó lo que le estaba pasando y fue cuando tomé la decisión de involucrarme y apoyarla ante esta enfermedad. A nadie se le desea algo así, y si puedo apoyarla con lo que sé hacer, qué mejor, así que desde mi auto rosa participo y pido apoyo para ayudar a Jazmín en sus terapias, es una campaña que tenemos y afortunadamente hay varias empresas que nos apoyan, y espero que más se unan”.

Golpe fuerte en mi vida

La vida de Jazmín Vianney Moreno Polanco dio un vuelco cuando a principios de este año (enero 2018), con 21 años, le detectaron cáncer en los huesos. “Es un golpe fuerte en mi vida, pero soy valiente y guerrera y no me dejaré vencer, saldré adelante y venceré este mal”, señaló.

¿Qué opinas de la noble labor de tu cuñado?

“Día a día nos enfrentamos a situaciones en las que requerimos la ayuda de otra persona o alguien nos necesita a nosotros. En estos momentos complicados, las personas que necesitan ayuda, por lo general, no se atreven a pedirla; y las que deberían ayudar no se dan cuenta o hacen la vista gorda. Pero afortunadamente no todos los seres humanos son iguales, y siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos voluntariamente. Precisamente, a esas personas, a las que ofrecen su ayuda sin esperar nada a cambio, les debemos admiración y respeto.

“Lamentablemente esta enfermedad llegó a mí, pero no me caigo, es una situación difícil, pero estoy segura que saldremos adelante”.

¿Te gustan las carreras?

“Tengo que reconocer que nunca me había interesado por la velocidad, pero desde que Orlando se pintó de rosa y hace esta labor para mí, estoy fascinada y ahora lo acompaño en cada una de sus aventuras en la pista”.

¿Cómo te apoya tu familia?

“Mi familia me apoya muchísimo, estoy muy orgullosa de ellos, de mis amigos y de todas las personas que de una u otra manera me han dado ese aliento para seguir adelante y vencer este mal”.

¿Quiénes te apoyan?

“Quiero agradecer a todas las personas que me apoyan, como Pinturas MK de Exelo, Sportuning autobutique, Mecari Car audio, Coctelería Vuelve a la Vida, Mofles Quintana Roo, DyR hojalatería y pintura, Autopartes Rt4 y Chalantapicería. Con su valioso apoyo me estoy recuperando”.

Finalmente Orlando Cervera dijo que seguirá participando en el automovilismo y desde su vehículo rosa estará apoyando incansablemente a Jazmín hasta que logre una recuperación total.