Si la carretera no sirve, mejor cerrarla: pobladores

Carlos Castillo/SIPSE

RÍO HONDO, Q. Roo.- Habitantes de San José de la Montaña, amenazaron con clausurar el acceso carretero a la zona limítrofe, ante la negativa de la Secretaría de Obras Públicas (Seop) de pavimentar esa vía, de aproximadamente 60 kilómetros.

Enoc López López, subdelegado de la comunidad de San José de la Montaña, ubicada a 80 kilómetros de Chetumal, señaló que el mal estado del acceso carretero ha provocado que los proveedores no lleguen al poblado y, por consiguiente, el desabasto de frutas, verduras y abarrotes a las comunidades, así como otros suministros.

Dijo que durante años las autoridades estatales los han engañado con la promesa de pavimentar la carretera, cuyo mal estado empieza desde el entronque a Caobas hasta el entronque a Tomás Garrido.

“Tenemos muy mala carretera, hasta llegar a la comunidad de Tomás Garrido, hemos estado en reuniones con el de Seop, y cada año nos dice que ya se liberó el recurso pero nunca hemos visto nada, solo vinieron hicieron su inventario, fotografiaron pero nunca vinieron a bachear”, denunció el entrevistado.

En los últimos tres años, siempre llegan los trabajadores y topógrafos supuestamente a tomar medidas porque se iniciará la reparación, pero esa nunca llega y las calles continúan intransitables.

Explicó que con ayuda de la comunidad de Tomás Garrido y Tres Garantías han realizado acciones de bacheo, y tan solo en los últimos dos años, han tratado de reparar la carretera de manera rústica, hasta cuatro veces.

La cerrarán porque la consideran ‘peligrosa’

López López, agregó que la clausura permanente de la carretera, no es una amenaza, pero si no sirve de nada, es mejor que permanezca cerrada, ya que por su mal estado los proveedores no quieren ir a la zona, además de tener miedo pues los delincuentes aprovechan lo accidentado del camino para asaltarlos.

“Pedimos respuesta, que se nos haga el bacheo, porque ya no quieren entrar a surtir de mercancía, no hay víveres para nuestra gente porque hay mucho asalto, por lo mismo del tráfico de la carretera que está en muy mal estado”, comentó.

Esa situación de desabasto solo es en la comunidad que representa y afecta a sus 300 habitantes, pero hay decenas de comunidades a lo largo de esa vía que se adentra en la zona limítrofe.

Expresó que la situación de las calles de la comunidad no es diferentes, “tenemos las necesidad de las calles del pueblo, no tenemos alumbrado público, tengo oficio donde desde el 2016 se ha venido metiendo y no, nos han reparado parecen tinieblas las comunidades”, finalizó.