La Coordinación de Protección Civil de Felipe Carrillo Puerto pide a la población extremar las precauciones y tomar las medidas necesarias en los festejos de fin de año, sobre todo en la quema de muñecos y uso de pirotecnia.

Ángel Sulub Hernández jefe del área en el municipio, expresó que, en años anteriores durante tales festejos, han tenido reportes de personas con lesiones, quemaduras, aunque no habido accidentes mayores, no se descarta que no pueda pasar y lo mejor que pueden hacer es llamar al buen manejo.

“No han sido muchos los reportes de accidentes, hablamos entre tres a cinco aproximadamente y que se han derivado por la quema precisamente del muñeco de año viejo y el juego de pirotecnia explosiva que está en su interior, pues cuando revienta, expulsa fuego y eso ha llegado a impactar con las personas”.

Dijo que, aunque con previo aviso han realizado un llamado a la consciencia en el uso de los juegos pirotécnicos los factores de riesgo que representa, no han podido disminuir su uso, es una tradición muy arraigada en las prácticas sociales, sin embargo, lo que piden es ser atentos en el manejo.

Carrillo Puerto: Piden extremar precaución en quema de “viejos” este fin de año / (Foto: Jesús Caamal)

Recomendó que no se usen explosivos peligrosos como los:

Famosos R-15

Petardos

Diablos

Triángulos Gigantes

Por mencionar algunos, en el momento de “jugar” con ello lo hagan lejos de lugares de riesgo, no alcance de los niños, siempre bajo cuidado y observación de un adulto.

Es tan arraigada la tradición de año viejo que también se ha convertido en un negocio familias y hasta empresarios elaboran muñecos con la finalidad de venderlos y sacar un dinero extra.

Sandra Luz Arceo Manrique pionera de la venta de muñecos en el municipio expresó que todo inició 2010 cuando al exhibir a su “viejo” enfrente de su domicilio empezó a recibir preguntas de la gente que cruzaba, si su trabajo se encontraba en venta, asimismo, iniciaron con el proyecto para probar si realmente resultaba y desde entonces, lo dejaron como un negocio.