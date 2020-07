Carrillo Puerto: Protestan burócratas; exigen sus prestaciones

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Más de 30 trabajadores del ayuntamiento, así como delegados y subdelegados de Felipe Carrillo Puerto, exigieron al presidente municipal, José Esquivel Vargas, el pago de sus prestaciones y sueldos.

Ayer, a las 10:20 horas, un grupo de inconformes se plantó frente al palacio municipal para tratar de dialogar con alguna autoridad para exigirle sus sueldos, prima vacacional y segunda parte de aguinaldo, que debió ser cubierto desde enero.

Moisés Abán, representante del grupo de inconformes, dijo que han pasado alrededor de seis meses y el gobierno no les ha dado las prestaciones que por ley les corresponde.

Autoridades de 86 comunidades no han recibido sus pagos desde hace dos quincenas, y alrededor de 500 empleados eventuales y de confianza se les adeuda sus prestaciones del año pasado, que debieron cubrirse a finales de febrero.

“Si un gobierno no puede controlar su propia casa, cómo va a controlar un municipio”, sostuvo. Se intentó entrevistar sobre el caso a Melchor Gómez, tesorero municipal, pero no estaba en su oficina y no respondió las llamadas telefónicas.

Por su parte, Dalton Gómez Lechuga, secretario privado de la comuna, se limitó a decir que se está trabajando en el caso.