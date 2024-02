Carrillo Puerto reconoce esfuerzo de 166 policías con entrega de predios

La presidenta municipal, Mary Hernández, con el respaldo del Cabildo carrilloportense, entregó 166 predios a igual número de policías municipales como reconocimiento a su labor para la reconstrucción de la paz en el municipio maya.

De acuerdo con el comunicado, Mary Hernández informó que esta iniciativa fue revisada minuciosamente por la Mesa de Honor y Justicia de la corporación local, la que se encargó de verificar que solo policías ejemplares reciban un predio para fortalecer su patrimonio familiar.

“Lo primero que hicimos fue revisar el número de personas que iban a recibir estos predios. Excluimos al director y los directores. La indicación que dimos es que sea la Mesa de Honor y Justicia sea la que forme parte en la decisión de quienes iban a recibir estos predios”, afirmó la munícipe.

Agregó que la lista de candidatos a recibir este beneficio se redujo a 166, pues se detectaron funcionarios no idóneos. “Eso no es lo correcto. Nosotros los funcionarios estamos de paso. No es conveniente que tengamos un predio que le corresponde a cada uno de los elementos que hoy estamos reconociendo”, dijo con total transparencia la presidenta municipal.

La alcaldesa destacó que los 166 beneficiarios de estos predios recibieron hoy un predio digno y con documentos válidos.

En su oportunidad, el director de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, Roberto Bravo Peña, hizo hincapié en la importancia de este evento por su alto sentido social.

“Los compromisos se cumplen o se dejan como estaban. Hoy podemos decir que los compromisos se están cumpliendo a cabalidad en Felipe Carrillo Puerto de la mano de nuestra presidenta municipal, Mary Hernández”, expresó.

Agregó que los policías municipales son reconocidos con esta entrega de predios.

“Hoy el municipio, los premia, los reconoce en este evento muy significativo, con un gran efecto y alcance social, pues se les está incentivando para que sigan haciendo su trabajo como lo están haciendo”, finalizó.