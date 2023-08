Carrilloportense gana oro en torneo de taekwondo realizado en Perú

Una joven de 17 años de edad de Felipe Carrillo Puerto consiguió la presea más deseada en el combate internacional de taekwondo “Semillas Olímpicas 2023” realizado en el país de Perú.

Se trata de María Fernanda Cardeña Montalvo quien participó en categoría juvenil 17 años, cinta negra, rama femenil de 63 kilogramos en la modalidad combate, perteneciente al colegio deportivo y marcial DO, quien, por su disciplina y constante dedicación, logró posicionarse como la mejor.

Harvey Castellanos Pacheco entrenador del colegió en la zona maya, sostuvo que la actividad se realizó el pasado domingo en la ciudad de Trujillo-Perú, donde María compitió en el complejo deportivo del Instituto Peruano del Deporte (coliseo Gran Chimú), quien a través de sus capacidades consiguió la presea dorada.

Sostuvo que en este campeonato participaron países como Argentina, Chile, Perú, Guatemala, Honduras, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, entre otros del continente de América del sur, donde a pesar del nivel de oponentes, ella como mexicana sacó la casta y puso en alto su bandera.

“Es aquí donde se demuestra todo lo que he practicado, lo que mi entrenador me ha dicho, es el momento indicado para sacar carácter y orgullo que se necesita en el tatami, hoy me siento muy contenta, orgullosa de esta experiencia donde afortunadamente resulté con la medalla de oro”, enfatizó.