Carrilloportenses denuncian presencia de moscos a causa de lluvias

Carrilloportenses denunciaron públicamente la falta de atención del área de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria Número Tres en cuanto a la erradicación de moscos, pues tras las últimas lluvias ha disparado su presencia.

En un recorrido realizado en la colonia Javier Rojo Gómez, Emiliano Zapata I y II, dónde vecinos externaron su inconformidad de atención, pues desde el inicio de la temporada de no se ha visto su presencia del personal del área ejecutando acciones y eso ha permitido el crecimiento de los zancudos.

Osmin Medina Ucan habitante de la colonia Rojo Gómez, expresó que no ha visto que personal del área aplique roles de fumigación para eliminar la creciente de moscos, ni aplicar recorridos de verificación y determinación de las zonas donde se presente el incremento indiscriminado de los animalitos.

“Desde el inicio de las lluvias aquí no se ha visto la presencia de ninguno de los trabajadores de vectores, como en años anteriores se hacía. Apenas iniciaba la temporada, al mismo tiempo visitaban las casas aplicando el veneno de larvas, ahora no entiendo porque no han salido”.