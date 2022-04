Los carrilloportenses quieren la transformación para su tierra: Mara Lezama

En una mañana llena de colorido, de animadas porras, aromas y sabores, Mara Lezama, candidata de Morena a la gubernatura, saludó a los vecinos de la colonia Francisco May en el domo de ese sector, donde se instala un tianguis, a quienes habló de impulsar un nuevo modelo de desarrollo para lograr bienestar y prosperidad compartida.

"Caminó a ras de piso para escuchar a la gente, que sabe que ya viene la transformación, para recoger todo lo que nos dice, nos platica, porque no se puede hacer un plan de gobierno sin caminar, sin pasar por el tianguis, la tierra de los agricultores o por donde se cría el ganado", manifestó.

También, entre porras y consignas como “¡Mara gobernadora!”, saludó a comerciantes del tianguis, en el que un centenar de vendedores, 70 por ciento mujeres, ofrece plantas, frutas y verduras, pollo fresco, ropa, artículos de belleza, antojitos yucatecos, juguetes, zapatos y herramientas, a quienes ofreció coordinación con la autoridad municipal para que tengan un espacio más adecuado para su actividad, como un bazar.

Trabajaré de la mano de la ciudadanía, porque de eso se trata la Cuarta Transformación, en todo Quintana Roo tenemos gente trabajadora, honesta, luchadora, que en ocasiones no puede tener empleo formal porque cuida a sus nietos o son hombres que por la edad ya no consiguen trabajo o madres solteras, subrayó.

"Es una campaña que construye, no destruye"

Acompañada por José María “Chema” Chacón, candidato a diputado en el Distrito XII, y entre la reiterada consigna “Vamos a ganar, vamos a ganar”, estrechó manos, se tomó fotos con la gente, escuchó sus inquietudes y palabras de apoyo. En un puesto de juguetes compró un huevito que regaló a una pequeña, a quien felicitó con motivo del Día del Niño; comió kibis, empanadas y antojitos.

En su recorrido encontró a una señora con una complicación de pie diabético, a quien dijo que uno de sus compromisos es garantizar la salud, con más infraestructura médica, sobre todo en las comunidades y municipios donde padecen falta de hospitales y médicos.

Esta es una campaña de mucha alegría, que construye, no destruye, en la que trabajamos por la transformación y esperanza. Gobernaremos como el presidente de la República, quien camina, trabaja, atiende con los preceptos fundamentales de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, expresó.