Más de 30 posesionarios de tierras donde pasará el Tren Maya en Felipe Carrillo Puerto fueron despojados de sus predios para la construcción de la vía del ferrocarril, pese a contar con la legitimidad de su propiedad.

Armando López López representante de las personas afectadas, comentó que hace muchos años compraron sus terrenos que les correspondían al Ejido de X-Hazil Sur, ubicado en la carretera federal 307 Carrillo - Chetumal en el Kilómetro 119, donde han construido partes de su patrimonio.

Expresaron que, tras su llegada y desarrollo, el Fondo de Fomento al Turismo (Fonatur), al necesitar las superficies para la construcción, realizó un trato con las autoridades Ejidales, a quienes les compraron las tierras y se les indemniza para su uso, pero a ellos como propietarios que estaban dentro del espacio, fueron ignorados, no se les tomó en cuenta.

Asimismo, en sus áreas han comenzado a ingresar pesadas maquinarias a realizar los trabajos, sin que tengan algún acuerdo o se les haya dado una solución, tal como su reubicación e indemnización, es lo único que quieren, pues no están en contra del proyecto.

“En su momento cada uno de nuestros predios se las compramos al Ejido y dejó de ser de ellos, convirtiéndose en una propiedad privada, pese a ello y al tener la legitimidad de la posesión, ahora han ingresado maquinarias pesadas, quienes han comenzado a realizar las maniobras, sin que se tenga un acuerdo con nosotros”.

En modo de protesta, propietarios no dejarán trabajar maquinaria

Posesionario carrilloportenses son despojados de sus tierras dónde pasará el Tren Maya / (Foto: Jesús Caamal)

Inconformes indicaron que si no les dan alguna solución no permitirán el trabajo de maquinaria en sus predios, en modo de protesta, hasta que cuenten con la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para darle solución de este conflicto, lo único que quieren es que se les escuche y no se les quiera violentar su derecho.

Una mujer de nombre Claudia Sánchez que se identificó como enlace territorial del tramo seis de Fonatur, quien no quiso brindar alguna declaración llegó al lugar acompañada de la Guardia Nacional, fue quien instruyó a los trabajadores de realizar los trabajos que competen, argumentado que son terrenos que les pertenece y se han pagado por ellos.